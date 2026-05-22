Por Redacción EC

La llegada de un bebé transforma por completo la vida de una familia. Entre compras apresadas, emociones nuevas y conversaciones interminables sobre el futuro, aparece una decisión que, aunque parezca sencilla, suele convertirse en uno de los temas más delicados dentro del hogar: escoger el nombre del nuevo integrante. No son pocas las parejas que atraviesan largas discusiones intentando encontrar ese nombre “perfecto”, mientras abuelos, tíos y amigos también lanzan sugerencias que terminan alimentando aún más el debate. Y es que un nombre no es simplemente una palabra. Para muchos padres representa identidad, personalidad, historia e incluso expectativas sobre quién será ese niño o niña en el futuro. Algunos buscan opciones clásicas que nunca pasen de moda; otros prefieren alternativas modernas, originales o poco comunes. Sin embargo, más allá de tendencias o tradiciones familiares, existe un elemento que suele imponerse por encima de todo: que el nombre suene bien. A propósito de ello, ¿cuál es el nombre de varón más bonito del mundo? Dicha información se ha vuelto viral.