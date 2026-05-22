La llegada de un bebé transforma por completo la vida de una familia. Entre compras apresadas, emociones nuevas y conversaciones interminables sobre el futuro, aparece una decisión que, aunque parezca sencilla, suele convertirse en uno de los temas más delicados dentro del hogar: escoger el nombre del nuevo integrante. No son pocas las parejas que atraviesan largas discusiones intentando encontrar ese nombre “perfecto”, mientras abuelos, tíos y amigos también lanzan sugerencias que terminan alimentando aún más el debate. Y es que un nombre no es simplemente una palabra. Para muchos padres representa identidad, personalidad, historia e incluso expectativas sobre quién será ese niño o niña en el futuro. Algunos buscan opciones clásicas que nunca pasen de moda; otros prefieren alternativas modernas, originales o poco comunes. Sin embargo, más allá de tendencias o tradiciones familiares, existe un elemento que suele imponerse por encima de todo: que el nombre suene bien. A propósito de ello, ¿cuál es el nombre de varón más bonito del mundo? Dicha información se ha vuelto viral.

¿Cuál es el nombre de hombre más bonito del mundo? La respuesta sorprende

Se han desarrollado numerosas investigaciones con el objetivo de aclarar estas y otras interrogantes, pero recientemente se difundió un estudio que identifica cuáles son los nombres considerados más atractivos del mundo, tanto en su versión femenina como masculina. En este proceso participó el profesor de Lingüística Cognitiva de la Universidad de Birmingham, Bodo Winter, en colaboración con la marca My First Years.

La investigación se basó en el análisis de nombres de bebés a partir de encuestas realizadas a clientes de la propia marca. Tras el proceso de selección, la lista final quedó reducida a 10 nombres femeninos y 10 masculinos. La información fue difundida por el diario español La Vanguardia.

“Los nombres que obtuvieron las puntuaciones más altas fueron los que provocaron las emociones más positivas al pronunciarlos en voz alta y, por ende, es más probable que suenen mejor al oído humano”, dijo el docente.

Es importante considerar que aquello que hace atractivo un nombre no es una regla fija, sino que suele depender en gran medida del contexto cultural y de las percepciones individuales.

Según los resultados del estudio, el nombre que encabeza la lista es Zayn, una opción que, precisamente, no figura entre las más comunes. De origen árabe, este nombre significa “hermoso”, lo que refuerza su carga simbólica y estética.

¿Cuál es el segundo nombre más lindo del mundo?

En el segundo lugar aparece Matthew, un nombre de tradición bíblica cuyo significado está asociado a “regalo de Dios”, manteniendo así una connotación positiva y profundamente valorada en distintas culturas.

Aunque la clasificación completa es bastante extensa, en esta ocasión se han resaltado únicamente los 10 primeros puestos del ranking, considerados los más representativos dentro del estudio.

Los 10 nombres más hermosos del planeta

Zayn

Matthew

Charlie

Louie

William

Freddie

George

Ali

Daniel

Riley