Desde hace algunos años, muchas personas han optado por viajar al extranjero, pero no precisamente para conocer los paisajes, disfrutar de la gastronomía y toparse con nuevas culturas, sino para buscar la manera de salir adelante y tener una buena calidad de vida. De hecho, en un panorama económico en el que el salario mínimo es una medida clave para el bienestar de los trabajadores, varios países de Latinoamérica cuentan con uno de los sueldos más altos de la región. Sin embargo, en algunos casos puede suceder lo contrario, es decir, algunos de ellos tienen el salario más bajo. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ PAÍS TIENE EL SALARIO MÍNIMO MÁS BAJO DE LATINOAMÉRICA?

A través de un análisis de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Conasami, compartido por Informados TL, se conoció que Nicaragua registra el salario mínimo más bajo de Latinoamérica, con 213,11 dólares mensuales. En cuanto a Perú, se ubica en el puesto 13 del ranking con una remuneración de 305,10 dólares al mes. Esto puede generar varias consecuencias negativas para los trabajadores y la economía nacional de estos países, es decir, la reducción del poder adquisitivo de los ciudadanos, la profundización de la desigualdad social, y posibles efectos negativos en el empleo y la productividad. Por otro lado, la nación que lidera el listado de la STPS es Chile con un sueldo de 510 dólares. A continuación, te presentamos la clasificación de países en América Latina:

Chile: $ 510

Belice: $ 487,13

Uruguay: $ 485,46

Guatemala: $ 483,99

Ecuador: $ 470

México: $ 415,33

Colombia: $ 373,41

El Salvador: $ 365

Honduras: $ 353,07

Bolivia: $ 350

Paraguay: $ 348,45

Panamá: $ 326

Perú: $ 305,10

Argentina: $ 287,96

Brasil: $ 248,53

Nicaragua: $ 211,13

PROMEDIO DE VIDA PARA EL PERÚ EN 2050

El Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington anunció que el Perú estará entre los tres países de Sudamérica con mayor esperanza de vida para 2050. Según el reciente estudio, durante los próximos años la expectativa de vida irá incrementándose, alcanzando los 82,47 años para 2050 gracias a los avances en salud, el crecimiento económico y un mayor acceso a los servicios básicos. Este resultado posiciona a nuestro país en el tercer lugar del ranking, solo por detrás de Colombia y Chile.