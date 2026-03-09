El costo de los combustibles, incluida la gasolina, ha empezado a reflejar incrementos debido a la limitada disponibilidad de GNV, así como de GLP, situación provocada por la elevada demanda entre automovilistas: cuando la solicitud crece, los expendios ajustan sus tarifas al alza. Paralelamente, la entidad que agrupa a surtidores y estaciones de servicio en Perú ha emitido alertas sobre esta tendencia, advirtiendo a los consumidores sobre posibles subidas en los precios y el impacto que podría generar en el transporte y el presupuesto familiar. A continuación, te contamos todos los detalles sobre esta situación que genera gran preocupación a millones de peruanos.

¿Cuál es el precio del combustible, gas y electricidad, hoy? Revisa el app Facilito de OSINERGMIN

Carlos Puente, al frente de de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú, ofreció declaraciones a varios medios nacionales, incluyendo RPP y Panamericana, donde explicó que la reciente explosión de gas en el campo de Camisea, ubicado en Cusco, ya repercute en el gasto cotidiano de los hogares.

El accidente provocó que las autoridades implementaran medidas de restricción sobre el suministro de Gas Natural Vehicular (GNV), mientras que la escasez también comenzó a afectar el abastecimiento de GLP (Gas Licuado de Petróleo), generando presión sobre los precios y la disponibilidad de estos combustibles esenciales.

Los costos del gasohol y del diésel han experimentado alzas notorias, por encima de los S/20 por litro en varias localidades. Aun así, los compradores pueden hallar alternativas más económicas utilizando la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

¿Qué se sabe sobre las reservas de GNV solo para tranporte público? Esto dijeron desde el MTC

El titular del MTC, Aldo Prieto Barrera, informó que el volumen de gas natural disponible permitirá asegurar el funcionamiento de un número limitado de unidades de transporte. Según precisó durante una conferencia de prensa realizada el viernes 6 de marzo, el abastecimiento actual alcanza únicamente para una parte del sistema de movilidad urbana.

“Las condiciones de abastecimiento al día de hoy nos aseguran la provisión para seis mil buses”, señaló el ministro al explicar el escenario que enfrenta el sector.

En este contexto, el ministro indicó que el combustible disponible será destinado principalmente a los servicios que trasladan diariamente al mayor flujo de ciudadanos, tales como el Metropolitano, los Corredores Complementarios, los buses convencionales y el servicio AeroDirecto, según informa el diario La República.

¿Por qué los taxis y buses no son prioridad?

El Gobierno ha determinado que las unidades de menor capacidad, como taxis, combis y cústers, no recibirán el suministro de GNV de forma prioritaria mientras dure la emergencia.

La justificación técnica reside en que la mayoría de estos vehículos cuentan con un sistema dual. Al tener esta flexibilidad, se espera que utilicen combustibles alternativos para dejar el gas natural a los buses de gran envergadura que carecen de sistemas duales.

El ministro Prieto fue enfático al solicitar la colaboración de este sector: “Apelamos a su comprensión para que puedan hacer uso del combustible alternativo”.