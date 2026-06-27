¿Cuál es el precio del GLP, GNV, diésel y gasolina en el Perú para hoy? Revisa costo de los combustibles en la plataforma FACILITO | Foto: Pexels
¿Cuál es el precio del GLP, GNV, diésel y gasolina en el Perú para hoy? Revisa costo de los combustibles en la plataforma FACILITO | Foto: Pexels
Por Redacción EC

Los combustibles forman parte de la rutina diaria de millones de peruanos, desde quienes utilizan un vehículo particular hasta empresas de transporte y carga que dependen de ellos para desarrollar sus actividades. Debido a ello, conocer el precio actualizado del GLP, GNV, diésel y gasolina resulta clave para organizar los gastos y encontrar la opción más conveniente al momento de abastecer. Para facilitar esta búsqueda, la plataforma Facilito de Osinergmin reúne información en tiempo real sobre los valores reportados por las estaciones de servicio de todo el país, permitiendo comparar costos según la ubicación y el tipo de combustible. Descubre cuáles son los precios vigentes para hoy, cómo consultar las tarifas en Facilito y qué factores explican las diferencias de costo entre los distintos establecimientos.

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