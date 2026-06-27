Los combustibles forman parte de la rutina diaria de millones de peruanos, desde quienes utilizan un vehículo particular hasta empresas de transporte y carga que dependen de ellos para desarrollar sus actividades. Debido a ello, conocer el precio actualizado del GLP, GNV, diésel y gasolina resulta clave para organizar los gastos y encontrar la opción más conveniente al momento de abastecer. Para facilitar esta búsqueda, la plataforma Facilito de Osinergmin reúne información en tiempo real sobre los valores reportados por las estaciones de servicio de todo el país, permitiendo comparar costos según la ubicación y el tipo de combustible. Descubre cuáles son los precios vigentes para hoy, cómo consultar las tarifas en Facilito y qué factores explican las diferencias de costo entre los distintos establecimientos.

¿CUÁL ES EL PRECIO DEL GLP, GNV, DIÉSEL Y GASOLINA EN EL PERÚ HOY?

La plataforma Facilito reúne la información reportada por los establecimientos de venta de combustibles y permite conocer los precios actualizados en distintas ciudades del país. En Lima, el gasohol regular de 90 octanos registra valores entre S/ 16,68 y S/ 22,85 por galón, mientras que el gasohol premium oscila entre S/ 17,48 y S/ 23,99. En tanto, el diésel B5 S-50 UV presenta precios desde S/ 18,89 hasta S/ 25,19 por galón. Estas diferencias también se observan en otras regiones debido a factores comerciales y logísticos.

(Imagen: Gemini IA)

¿CÓMO CONSULTAR LOS PRECIOS EN FACILITO?

La herramienta digital de Osinergmin permite revisar los precios desde un teléfono móvil o una computadora en pocos pasos:

Ingresa a la plataforma web o descarga la aplicación. Elige el combustible que deseas consultar. Activa la ubicación o ingresa una dirección. Revisa los resultados por precio o cercanía.

Los usuarios pueden visualizar estaciones cercanas y acceder a información actualizada para tomar una mejor decisión antes de abastecer su vehículo.

¿POR QUÉ FACILITO ES UNA HERRAMIENTA IMPORTANTE PARA LOS CONDUCTORES?

Los operadores de las estaciones de servicio deben informar sus precios a Facilito mediante una declaración jurada. Si el monto cobrado al consumidor no coincide con el registrado en la plataforma, la empresa puede recibir una sanción administrativa.

Entre las principales ventajas de esta herramienta destacan:

Consultar precios actualizados en tiempo real.

Comparar estaciones por costo y ubicación.

Revisar información de gasolina, diésel, GLP y GNV.

Encontrar establecimientos cercanos gracias a la geolocalización.

Elegir la alternativa más conveniente antes de cargar combustible.

¿POR QUÉ LOS PRECIOS CAMBIAN ENTRE UNA ESTACIÓN Y OTRA?

El valor final del combustible depende de distintos elementos. Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, explicó que el precio internacional del petróleo es el componente con mayor influencia sobre el mercado peruano. A ello se agregan impuestos como el ISC y el IGV, además de los costos de transporte y los márgenes comerciales de cada estación.

Felipe Cantuarias, representante de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, sostuvo que “la percepción de riesgo en zonas como el Estrecho de Ormuz incrementa la volatilidad y refuerza la tendencia alcista”, en referencia al impacto que pueden tener los conflictos internacionales sobre el precio de los combustibles.

¿QUÉ RECOMENDACIONES AYUDAN A AHORRAR COMBUSTIBLE?

Para reducir el gasto en cada abastecimiento, conviene revisar diariamente los precios disponibles en Facilito, elegir estaciones con tarifas más económicas dentro del mismo distrito y planificar las rutas para evitar recorridos innecesarios. Asimismo, mantener el vehículo correctamente afinado, verificar la presión de los neumáticos y evitar transportar peso adicional contribuye a disminuir el consumo, según informa Infobae.

VÍDEO RECOMENDADO: