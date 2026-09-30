Por Redacción EC

Viajar en avión suele ser una experiencia atractiva para muchas personas, aunque durante el trayecto pueden presentarse situaciones que generan preocupación entre los pasajeros. Las turbulencias son uno de esos fenómenos y, dependiendo de su intensidad, pueden hacer que un vuelo resulte mucho más movido de lo esperado. Entre las distintas rutas aéreas del mundo, hay una que destaca por registrar niveles particularmente elevados de turbulencia y que conecta dos países de Sudamérica. ¿A qué se debe este comportamiento durante el recorrido? Conoce los detalles en esta nota.