¿Cuál es la estatua más alta del planeta? Estas gigantes sorprenden por su tamaño | Foto: iStock
¿Cuál es la estatua más alta del planeta? Estas gigantes sorprenden por su tamaño | Foto: iStock
Por Redacción EC

Las estatuas monumentales son mucho más que grandes estructuras levantadas para llamar la atención. A lo largo del mundo, distintas culturas han construido figuras gigantes para representar sus creencias, homenajear a personajes históricos o convertirlas en símbolos de identidad nacional. Algunas de estas obras superan los 100 metros de altura y destacan no solo por su tamaño, sino también por los complejos trabajos que hicieron posible su construcción. Entre todas ellas existe una que sobresale ampliamente por sus dimensiones y ocupa el primer lugar a nivel mundial, mientras otras también sorprenden por la altura que alcanzan. A continuación, te contamos cuál es la estatua más alta del planeta y qué gigantescas construcciones le siguen en esta lista.

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