Las estatuas monumentales son mucho más que grandes estructuras levantadas para llamar la atención. A lo largo del mundo, distintas culturas han construido figuras gigantes para representar sus creencias, homenajear a personajes históricos o convertirlas en símbolos de identidad nacional. Algunas de estas obras superan los 100 metros de altura y destacan no solo por su tamaño, sino también por los complejos trabajos que hicieron posible su construcción. Entre todas ellas existe una que sobresale ampliamente por sus dimensiones y ocupa el primer lugar a nivel mundial, mientras otras también sorprenden por la altura que alcanzan. A continuación, te contamos cuál es la estatua más alta del planeta y qué gigantescas construcciones le siguen en esta lista.

¿CUÁL ES LA ESTATUA MÁS ALTA DEL PLANETA?

La Estatua de la Unidad, ubicada en Guyarat, India, ocupa el primer lugar entre las esculturas monumentales mencionadas. El monumento alcanza 182 metros de altura y representa a Sardar Vallabhbhai Patel, político considerado una figura fundamental en la formación de la India moderna.

La obra se encuentra cerca de la desembocadura del río Narmada y fue creada como homenaje a Patel, quien participó en la lucha por la independencia india junto con Mahatma Gandhi. Su enorme tamaño la convirtió en uno de los principales símbolos monumentales del país y en una estructura que destaca ampliamente sobre el paisaje que la rodea, según informa la plataforma Civitatis.

Estatua de la Unidad en Asia.

¿QUÉ OTRAS ESTATUAS SON LAS MÁS ALTAS DEL MUNDO?

Después de la Estatua de la Unidad, existen otras enormes representaciones que sobresalen por sus dimensiones y características.

BUDA DEL TEMPLO DE PRIMAVERA

En Zhaocun, dentro del condado de Lushan, China, se encuentra esta representación del Buda Vairochana. La estatua tiene 128 metros de altura, sin contar el trono de loto que añade otros 25 metros. Su construcción se desarrolló entre 1997 y 2008 y durante un periodo llegó a ocupar el primer puesto entre las estatuas más altas del mundo.

Buda del Templo de Primavera, en China. (Foto: Flickr)

LAYKYUN SEKKYA

En Khatakan Taung, Myanmar, se encuentra Laykyun Sekkya, una gigantesca figura que alcanza 116 metros y está instalada sobre un trono de 13,5 metros. Los trabajos comenzaron en 1996 y terminaron el 21 de febrero de 2008. Durante algunos meses fue considerada la estatua más alta del planeta, hasta que otra construcción terminó superándola y modificó el primer lugar del listado mundial.

Laykyun Sekkya, en Myanmar. | Foto: Shutterstock

USHIKU DAIBUTSU

Japón alberga el Ushiku Daibutsu, una representación de Buda ubicada en Ushiku y terminada en 1995. Su altura total llega a 120 metros, de los cuales 100 corresponden a la estatua y 20 al pedestal. Está fabricada con acero revestido de bronce y sus dimensiones incluyen manos de 18 metros y dedos de siete metros, detalles que permiten apreciar todavía más su enorme escala.

Estatua Ushiku Daibutsu, en Japón. (Foto: Flickr)

VISHWAS SWAROOPAM

En Nathdwara, Rajasthan, India, se encuentra esta representación de Shiva, conocida también como Estatua de la Creencia. La figura mide 112 metros y su pedestal alcanza 34 metros. Fue abierta al público en 2022 después de una construcción que tomó una década y cuenta con miradores, galerías y espacios destinados a los visitantes, además de otras instalaciones pensadas para complementar la experiencia turística.

Estatua de la Creencia, en India. | Foto: Getty Images

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