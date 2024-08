A pesar de que lo negaron reiteradas veces, Christian Cueva y Pamela Franco fueron captados abrazándose y besándose en un local nocturno, confirmando así los rumores sobre su romance. Las acciones de los protagonistas, difundidas mediante imágenes por el programa “Magaly TV La Firme”, fueron objeto de conversación por varios medios de comunicación y figuras del espectáculo. En esta línea, Rodrigo González, conocido popularmente como ‘Peluchín, se enfocó en el origen del material visual, revelando que las fotos habrían sido captadas en un establecimiento privado de Jefferson Farfán.

¿CUÁL ES LA REVELACIÓN QUE HIZO ‘PELUCHÍN’ QUE INVOLUCRA A CHRISTIAN CUEVA, PAMELA FRANCO Y JEFFERSON FARFÁN?

Según el conductor de “Amor y Fuego”, las imágenes que muestran a Christian Cueva y Pamela Franco en una situación cariñosa fueron tomadas en el ‘búnker’ de Jefferson Farfán. Este lugar, conocido por su estricta seguridad, solo permite la entrada a personas de total confianza y bajo estrictas normas, que incluye la confiscación de teléfonos móviles para evitar filtraciones.

“Raro que estás imágenes que, según trascienden, serían del búnker de la ‘Foca’ Farfán, que sabemos la extrema seguridad que tiene siempre con sus invitados, que son de su entera confianza muy cercanos y siendo recomendados de cercanos. Además de considerar la requisa, donde les decomisan los teléfonos al entrar al búnker”, comenzó comentando Rodrigo.

Teniendo en cuenta que los teléfonos están prohibidos en el búnker de Jefferson Farfán y los invitados son seleccionados con mucho cuidado, se cuestiona cómo alguien logró capturar y filtrar las imágenes sin ser detectado.

“En una reunión de gente de confianza privada en donde están los más cercanos de Cueva y de Pamela Franco, ¿tú vas a sacar el teléfono delante de ellos sabiendo que no se puede?”, cuestionó el conductor de espectáculos.

¿QUÉ ESPECULARON ‘PELUCHÍN’ Y GIGI MITRE SOBRE LA REVELACIÓN DE ESTAS IMÁGENES?

La filtración de las imágenes de Cueva y Franco ha generado sorpresa y especulación, considerando el nivel de privacidad que caracteriza a estas reuniones exclusivas. Debido a esto, Rodrigo González y Gigi Mitre especularon que el material visual podría haber sido difundida por alguien cercano a Cueva con el objetivo de molestar a su aún esposa Pamela López, que lo ha denunciado por violencia familiar. Esta teoría se basa en el hecho de que el entorno cercano a Cueva podría tener motivos personales para crear controversia y tensión en la vida familiar de la madre de las hijas del futbolista.

¿POR QUÉ DENUNCIÓ PAMELA LÓPEZ A CHRISTIAN CUEVA?

Pamela López, madre de los hijos de Christian Cueva, estuvo en un conocido programa de espectáculos haciendo pública una denuncia contra el deportista por violencia física y psicológica.

“Para mí ha sido una decisión bastante complicada, muy difícil, me ha tomado muchos años efectuarla. Pero la he tomado por mí, por mis hijos y por todas las mujeres que sufren lo mismo que yo he sufrido por muchos años”, empezó diciendo López en el programa ‘América Hoy’.

Asimismo, López agregó que esta vez sí irá hasta el final con su denuncia. “He estado sometida a su manipulación. Yo seguiré hasta las últimas [consecuencias] con mi denuncia, por mí y por mis hijos. Varios episodios han sido delante de mis hijos. He sido muchos años víctima de violencia familiar. Este año he sido víctima de dos sucesos muy fuertes en mi vida, uno de ellos fue cuando descubro la infidelidad; y el otro fue un día antes de mi cumpleaños”, sostuvo.

Por su parte, Rosario Sasieta, abogada de Pamela, aseguró haber recibido un material audiovisual en donde se ve a Cueva agrediendo a la madre de sus hijos: “Él estaba en estado de ebriedad y la acogota. Es una situación complicada”.

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN CUEVA TRAS LA DENUNCIA DE PAMELA LÓPEZ?

En su comunicado a través de Instagram, Christian Cueva abordó la denuncia de Pamela López, reconociendo que la violencia no tiene justificación, y admitió que su conducta, aunque no fue espontánea sino en respuesta a circunstancias, también es reprochable.

Además, el popular ‘Aladino’ expresó su arrepentimiento por los insultos que ha recibido y aclaró que se defenderá de las acusaciones en su contra. Asimismo, anunció que se presentará ante las autoridades para explicar los hechos y desmentir algunas situaciones mencionadas.