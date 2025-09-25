Iniciar en el mundo de las finanzas puede resultar ideal mediante opciones de inversión que en Perú son reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Con respecto a los denominados depósitos a plazo fijo, hoy dicho organismo llama la atención dando a conocer detalles entorno a las cajas rurales de ahorro y crédito, y también otras entidades cuya tasa de interés ofrecida es la más alta en moneda nacional superando los 300 días hacia fines del mes de setiembre 2025.

ESTAS SON LAS TASAS DE INTERÉS MÁS ALTAS OFRECIDAS POR ENTIDADES FINANCIERAS PARA DEPÓSITO A PLAZO FIJO Y HACIA FINES DE SETIEMBRE 2025, SEGÚN LA SBS

El dinero es todo activo o bien que como recurso vital nos permite subsistir, y a la vez permitirnos incursionar en el mundo de los negocios mediante una inmejorable oportunidad de ahorro ofrecida por instituciones cuyos servicios incluyen la oportunidad de brindarte créditos con la tarifa de rendimiento promedio más alta del mercado.

La SBS se encarga de publicar periódicamente informes acerca de los porcentajes, productos, soluciones digitales, entre otros elementos que conforman reconocidos bancos, por ejemplo, o Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), y también Cajas Rurales como tal, siendo en esta ocasión puntual los mismos que integran el listado cuya rentabilidad los sitúan entre los más beneficiosos para guardar capital.

Ahorro mediante otorgamiento de créditos es lo que ofrecen diversas entidades bancarias a nivel nacional. (Fuente: iStock) / Hispanolistic

Gracias a los datos compartidos precisamente por el organismo autónomo destacado, a continuación te compartimos el Top Ten compuesto por aquellas entidades financieras que te ofrecen la mejor tasa de interés por más de 360 días hacia el 22 de setiembre 2025:

1- CAJA INCASUR, 6.50%

2- CAJA CENTRO, 6.10%

3- FINANCIERA EFECTIVA, 5.88%

4- CAJA MAYNAS, 5.77%

5- CAJA LIMA, 5.62%

6- CAJA ICA, 5.61%

7- CAJA TRUJILLO, 5.57%

8- CAJA PAITA, 5.55%

9- FINANCIERA CONFIANZA, 5.53%

10- FINANCIERA SURGIR, 5.47%

Cabe resaltar con respecto a la Caja Incasur que ocupa el primer lugar de listado elaborado por parte de la SBS, que además de la más alta tasa de interés ofrecida, también te ofrece como ventaja, “total seguridad y respaldo, ya que se encuentra cubierto por el FSD, monto que se actualiza trimestralmente”, y asimismo no te cobra mantenimiento ni te solicita más que una copia de tu Documento nacional de Identidad (DNI).

ASÍ ES LA CAJA INCASUR QUE HACIA FINES DE SETIEMBRE 2025, TE OFRECE LA TASA DE INTERÉS MÁS ALTA DEL MERCADO PARA DEPÓSITO A PLAZ FIJO

Según Incasur, “la Cuenta de Depósitos a Plazo Fijo son aquellos que se constituyen de acuerdo a un plazo determinado, desde 90 días a más, con la finalidad de recibir mayor rendimiento por tu dinero”.

Características del depósito a plazo fijo

- Monto mínimo de apertura, S/ 1,000.00 soles.

- Depósito puede ser individual o mancomunada, es decir, conjunta o indistinta.

- Pago de interés puede ser mensual en cuenta de ahorros, al vencimiento en cuenta de ahorros, o al vencimiento en la misma cuenta.

Otras de las ventajas que te brinda Incasur para depósitos a plazo fijo

- Realiza tus consultas y movimientos en forma gratuita.

- Puedes solicitar un crédito hasta por el 90% de tus ahorros y con una tasa preferencial.