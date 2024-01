El histórico delantero peruano que cumplió 40 años con la llegada del Año Nuevo, será papá por segunda vez producto de la relación que sostiene con Ana Paula Consorte. Con el inicio del 2024, arrancó un nuevo camino en la carrera futbolística de Paolo Guerrero, el ex Liga de Quito que tras su paso por Perú, reveló detalles inéditos acerca de la relación que lo une a la modelo e influencer brasileña. Te contamos qué dijo el ‘Depredador’, cómo la conoció según su propio relato y cuál es la razón por la cual ella no quería vincularse sentimentalmente.

¿CUÁL ES LA RAZÓN QUE HACÍA DUDAR A ANA PAULA CONSORTE DE PAOLO GUERRERO ANTES DE ACEPTAR CONOCERSE?

Tras un 2023 productivo e inigualable, Paolo Guerrero arrancó el Año Nuevo sin equipo, pero más enamorado que nunca de Ana Paula Consorte, con quien sostiene una relación desde hace más de 365 días, y tendrá su segundo hijo en común próximamente.

Sin embargo, y pese a la consolidación del romance, el ex Liga de Quito reveló haber padecido para conquistarla y sufrido los estragos de su anterior mediático compromiso.

En diálogo con Jesús Alzamora para La Lengua, Paolo Guerrero abrió su corazón brindando detalles íntimos acerca de la manera cómo decidió acercarse a la brasileña Ana Paula Consorte, dar el primer paso y asimismo, las dificultades que tuvo para entablar algún tipo de lazo.

“Ella pensaba que yo estaba en una relación”, manifestó en un principio el histórico goleador de la selección peruana acerca del primer contacto que tuvo con la también bailarina, y por ese motivo puntual recibió “varias trabas de su parte”.

Por otro lado, Paolo no dudó en relatar detalles exactos sobre la vez en la que Ana Paula Consorte, le realizó varias preguntas vinculadas puntualmente al romance de 4 años aproximadamente que tuvo con Alondra García Miró, de la siguiente manera:

- “¿Cuánto tiempo que no estás en una relación?”, me preguntó

- “Tres o cuatro meses”, le dije

- “Pero a ti te involucran todavía”, insistió

- “Pero, ya no estoy”, replicaba

Con el transcurrir del tiempo, finalmente Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte lograron conformar una sólida relación amorosa con un hijo nacido hace varios meses y otro en camino, pero el ‘Depredador’ todavía recuerda que “ella no me creía”.

¿CÓMO SE ACERCÓ PAOLO GUERRERO A ANA PAULA CONSORTE?

Las dudas fueron despejadas a tiempo aunque el camino del enamoramiento tuvo trabas, tal y como lo reconoció el propio Paolo Guerrero mientras conversaba con Jesús Alzamora para La Lengua vía YouTube.

Su acercamiento e interés por Ana Paula Consorte provocaron que finalmente la persistencia lograra conquistarla tras demostrarle que realmente que estaba soltero, situación sentimental por la cual pudo animarse a dar el primer paso y escribirle un mensaje por “Instagram”.

“No teníamos amigos en común ... me mandé directo”, confesó un Paolo Guerrero seguro de sí mismo, y con la misma personalidad que lo ha llevado a tocar la gloria futbolística en varias oportunidades.

¿QUÉ DIJO ALONDRA GARCÍA MIRÓ SOBRE LA RELACIÓN DE PAOLO GUERRERO CON ANA PAULA CONSORTE?

Hace más de 1 año que los caminos de Alondra García Miró y Paolo Guerrero se separaron y tomaron rumbos diferentes tras etapas de idas y vueltas constantes, pero para ambos la pregunta sobre el otro todavía continúa estando presente, mientras la prensa insiste más aún cuando el futbolista de Liga de Quito tendrá un segundo hijo con la brasileña Ana Paulo Consorte.

Asimismo, considerando que más allá de la separación, Doña Peta no ha dejado de mostrarse afectiva hacia ella, la modelo, empresa e influencer sigue estando involucrada de alguna manera en la vida del delantero peruano que cumplió 40 iniciando el 2024.

Durante un diálogo concedido en exclusiva para Infobae, Alondra habló sobre sus proyectos a futuro, el tema de la actuación recordando la historia que protagonizó junto Denisse Dibós, entre otros, y también respondió aunque escuetamente, acerca de la nueva relación amorosa de Paolo Guerrero.

“Es un tema que prefiero no hablar, creo que no viene mucho al caso”, dijo la también diseñadora de modas en respuesta a una pregunta que tenía que ver directamente con la paternidad de su expareja y futbolista, entendiendo que “es imposible que no me pregunten”, sin embargo pidiendo a la vez que la entiendan porque es “algo que prefiero mantener en privado”.

Con respecto al vínculo de Paolo Guerrero con Ana Paulo Consorte ahora que volverán a ser padres en unos meses, Alondra García Miró decidió no ahondar mucho más, remarcando que opta por mantenerse en la línea de la “tranquilidad” ya que “eso no tiene precio” ahora que vive un presente más que prometedor a cargo de su marca de joyas y con el objetivo de poder interpretar nuevamente a un personaje como lo hizo en “Te Volveré A Encontrar”.

Finalmente, la empresaria y embajadora de Vidawasi, también dirigió sus pensamientos y emociones hacia Doña Peta, la madre del histórico delantero peruano, resaltando la amistad que tienen, pero también dejando claro que es un tema zanjado para ella.