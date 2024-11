En diálogo con Carloncho para el programa digital “Sin lenguas en los pelos”, Pamela Franco manifestó que le desea lo mejor a Karla Tarazona y Christian Domínguez, e incluso se animó a comentar que posiblemente la conductora de TV sea el amor de la vida del cumbiambero. Estas declaraciones no pasaron desapercibidas y provocaron una respuesta inmediata por parte de la también locutora de radio. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO KARLA TARAZONA SOBRE LAS DECLARACIONES DE PAMELA FRANCO?

Considerando de que fue señalada como el amor de la vida de Christian Domínguez, Karla Tarazona fue consultada sobre si dicha cuestión es recíproca. “Hoy en día yo no tengo amor de mi vida, el amor de mi vida lo sabré en algún tiempo. Que (Christian) ha sido una de las personas que, en cuanto a relaciones, marcó más, sí es cierto, pero el amor de mi vida lo voy a descubrir de acá a unos años porque será la persona que se quede conmigo para siempre, si es que llegara esa persona, también”, expresó uno de los últimos programas de “Power Sensuales” de Radio Panamericana.

Asimismo, Tarazona aprovechó el espacio radial para negar rotundamente que haya existido una relación entre ella y Domínguez cuando ambos estaban en una relación con Rafael Fernández y Pamela Franco, respectivamente. De acuerdo con la locutora, la interacción que han tenido se limitó a lo estrictamente necesario para el bienestar de su hijo. Según sus palabras, esta medida ha sido tomada con el fin de evitar malentendidos y conflictos. “Mientras cada uno estuvo en una relación jamás existió un acercamiento amoroso más que el de padres”, sostuvo.

En otro momento, Karla Tarazona explicó que, si bien como conductora de espectáculos es común opinar sobre diversas figuras públicas, prefiere mantener una postura más reservada respecto a temas relacionados a Pamela Franco. La presencia de niños involucrados y el rol de Christian Domínguez en la situación han influido en su decisión de no emitir comentarios al respecto, según recoge Infobae Perú.

¿QUÉ HABÍA DICHO PAMELA FRANCO SOBRE KARLA TARAZONA?

Según declaró la intérprete de cumbia en “Sin lenguas en los pelos”, Christian Domínguez nunca la amó, pero no lamenta este hecho y se muestra satisfecha con la ruptura. “Yo siento que fue lo mejor, uno no puede estar con una persona que no te quiere. (...) Las cosas han cambiado, la verdad que me va mucho mejor, y hasta con mi hija, como madre”, dijo en un inicio.

Posteriormente, se animó a señalar a Karla Tarazona como el gran amor del líder de “Gran Orquesta Internacional” y no dudó en enviarle sus mejores deseos a la pareja. “Parece que fuera el amor de su vida. Que les vaya bien. (...) Le deseo lo mejor porque si él está bien, está bien mi hija. Uno tiene que buscar su felicidad y si su felicidad de él es ella y la felicidad de ella es él, que sean felices”, expresó Franco.

Por otro lado, la cumbiambera también aludió a los rumores difundidos por Rafael Fernández, quien insinuó que Karla Tarazona y Christian Domínguez ya tenían una relación antes de separarse de sus respectivas parejas. “Hay cosas que se dicen detrás de cámaras. De ahí que quede en cada quién. ¿Tendrá la razón el huevero? No sé”, sostuvo.