La cumbia peruana en todo el sentido de la palabra tiene a grandes representantes, y algunos de ellos actualmente destacan como solitas luego de haber iniciado sus carreras integrando destacadas agrupaciones. El Grupo 5 o Los Caribeños de Guadalupe, por ejemplo, acogieron en algún momento a Tommy Portugal, quien hoy cuenta con un gran repertorio para hacer gala del talento que posee, y viene de lanzar duras críticas hacia la persona de Deyvis Orosco tras conceder una entrevista en YouTube. Te contamos qué fue lo que dijo acerca del líder de Néctar, y para él cuál es la fórmula que permitiría el despegue del género.

¿QUÉ DIJO TOMMY PORTUGAL SOBRE DEYVIS OROSCO Y CUÁL ES LA PUNTUAL CRÍTICA QUE DIRIGIÓ HACIA ÉL?

Hace 14 años aproximadamente, la voz de Tommy Portugal se logró escuchar para una de las series más exitosas y populares de la televisión peruana, y lógicamente sirvió para que logre posicionarse dentro del género musical en el cual también está inmerso Deyvis Orosco, el actual líder del Grupo Néctar hacia quien iniciando el Año Nuevo ha dirigido expresiones muy críticas.

Antes de que justamente acabara el 2023, Carlos Orozco entrevistó al ‘Bomboncito’ y éste habló acerca de sus inicios, fama y demás, pero emitió comentarios que no fueron del agrado del intérprete de “Me gusta, me gusta”, razón por la cual evidenció enojo en una de las últimas entrevistas realizadas por el conocido creador de contenidos en YouTube.

“Está en una buena posición porque tiene buenas canciones que le ha dejado su papá”, manifestó Tommy Portugal sobre un Deyvis Orosco que previamente había dicho que él “revolucionó la cumbia”, sin embargo el ex Caribeños de Guadalupe lo cuestionó puntualmente por el aparente egocentrismo que demostraría al denominarse como “el rey” o “número 1″.

La crítica de Tommy Portugal, también, estuvo enfocada en el hecho de poder lanzar temas de su autoría, y grabar duetos musicales con Bill Orosco, por ejemplo, quien es su primo.

Finalmente, y en torno a este tema, el artista de cumbia fundamentó su postura realizando los siguientes comentarios:

- “¿Por qué no graba un feat con él? ¿No le haría un favor a la cumbia? Él quiere ser solo”

- “Cuando escuché la entrevista (que le hiciste a Deyvis), solo hablaba de él”

Por otro lado, también se refirió a los denominados ‘covers’ en la industria musical, reconociendo que él también los tiene en su repertorio, pero Deyvis Orosco no lo pone en práctica, valorando “que hacer un feat entre nosotros ayudaría bastante” para el crecimiento de la cumbia peruana.

ESTO DIJO DEYVIS OROSCO SOBRE LAS CRÍTICAS REFERENTES A LA SERIE QUE CONTARÁ SU VIDA Y SE EMITIRÁ POR AMÉRICA TV EN 2024

Hace 17 años, y precisamente luego del sensible fallecimiento de Jorge Orosco Torres, más conocido como Jhonny Orosco, fundador del Grupo Néctar, Michelle Alexander junto a Del Barrio Producciones crearon la serie llamada “Néctar en el Cielo”, y a partir del 2024, los televidentes serán testigos de una similar propuesta, pero en esta ocasión narrando la biografía de Deyvis, el ‘Bomboncito de la Cumbia’ que responde fuerte y claro a las críticas dirigidas hacia él directamente y la serie en sí por cuestionados diversos aspectos.

A través de América TV, “Tu nombre y el mío” pasará a estrenarse oficialmente en 2024, teniendo como actor protagónico a Mario Cortijo, un joven director también de 28 años que indirectamente forma parte de los cuestionamientos emitidos hacia la nueva ficción por parte de varios internautas y la siempre polémica Magaly Medina mediante “Magaly TV, La Firme”.

En relación a las críticas sobre la apariencia física del intérprete que actuará como él y el argumento de la serie biográfica que narrará su vida e inicios en la música tras la muerte de Jhonny Orosco, Deyvis brindó declaraciones para el diario Trome, expresando en principio acerca de sus detractores que “es gente que no conoce (mi historia), yo no los puedo culpar porque no conocen”.

“Qué se sabe de Deyvis, que cantaba o que tuvo que estar frente al accidente de su padre y que lo tuvo todo fácil, eso es lo que la gente ha pensado estos años”, continuó manifestando el ‘Bomboncito de la Cumbia’ sobre puntualmente la crítica expresada por Magaly Medina entorno a la trama y el contenido de la ficción que protagonizará Mario Cortijo.

Por otra parte, Deyvis Orosco reaccionó con respecto a otro de los cuestionamientos vinculados, en este caso, a la apariencia física de ambos y la poca similitud existente según internautas y la conductora de “Magaly TV, La Firme”, afirmando sentirse muy “orgulloso de ser peruano, soy un cholo power”, y entendiendo además que los dimes y diretes forman parte del medio e involucra siempre a personajes mediáticos o famosos como él.

“Queda claro que si alguien habla de algo es porque sirve, si no sirves no hablan de ti”, remarcó el ahora líder del Grupo Néctar en línea con las duras críticas recibidas por “Tu nombre y el mío” que proyecta a estrenarse en 2024.