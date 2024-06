Renato Tapia no parece estar atravesando un buen momento en el ámbito profesional ni en su vida personal. Después de todo, este miércoles 26 de junio el futbolista sorprendió anunciando la separación de su ahora expareja Andrea Cordero, con quien llevaba un matrimonio de casi 10 años. El jugador prefirió no ofrecer razones tras esta ruptura, sin embargo, un hecho sucedido en su pasado podría ser el motivo principal detrás del divorcio.

¿Cómo anunció Renato Tapia su separación?

El jugador trató de realizar el anuncio de manera sencilla y tratando de atraer la menor atención posible. Por ello simplemente lo informó a través de sus historias de Instagram, en un breve comunicado. Es aquí que informa que, en realidad, su relación ya había terminado hace un tiempo. Su matrimonio de casi una década tuvo como fruto a una pequeña hija que actualmente tiene 8 años.

“Si bien ya no somos pareja, trabajaré siempre por el bienestar y crecimiento de nuestra hija”, señaló. “No daré más declaraciones, pido que respeten la tranquilidad de los que me rodean”.

¿Cuál sería la principal razón tras la separación de Renato Tapia y Andrea Cordero?

Los motivos tras el divorcio podrían ser varios. Sin embargo, internautas recordaron un hecho que podría haber marcado su matrimonio de manera negativa a tal punto que podría haber dado lugar a la separación.

Sucede que en enero de 2013 Renato Tapia fue acusado de negarse a dar el apellido a un hijo suyo que en ese momento tenia 6 años. Su madre y expareja del futbolista, Daniela Castro, presentó una denuncia que se hizo mucho más conocida cuando apareció en el programa ‘Magaly TV La Firme’. Aquí reveló que no había hecho antes la demanda, pues la familia de Tapia le pidió que no hiciera un escándalo mediático.

No obstante, el jugador se negaba a aceptar la paternidad de su hijo, simplemente enviando una manutención a través de un familiar. Castro señaló que este monto no era suficiente y, sumado a la negativa del futbolista por firmar al niño, es que decidió presentar la denuncia. Debido a la repercusión de estas revelaciones, Tapia terminó aceptando al pequeño como suyo, pero no fue hasta junio del mismo año que acudió a la embajada de Perú en España para firmarlo.

¿Qué dijo Andrea Cordero luego de hacerse pública su ruptura con Renato Tapia?

Ante el anuncio de Renato Tapia, su expareja se pronunció también sus redes sociales, aunque no escribió sobre su separación, festejó un logro personal que obtuvo en Países Bajos, nación en donde radica.

“Han sido años de amor, aprendizaje, paciencia y dolor… pero hoy estoy más convencida que nunca que todo por lo que te esfuerzas, tarde o temprano, termina llegando”, dijo.

Tras ello complementó: “Lo de este último par de semanas ha sido eso, sentir que cada vez estoy más cerca de mis objetivos, sin olvidarme nunca de donde vengo (Perú) ni a donde voy”.

De acuerdo con la información disponible, Andrea Cordero festejó que el país europeo le diera su nacionalidad neerlandesa. “Ahora ocupa un espacio más que importante en mi corazón”.