El pasado 3 de enero en la madrugada, el mundo se vio impactado con la noticia de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela por parte del ejército estadounidense, por presuntamente integrar una red de narcotráfico y corrupción conocida como el “Cartel de los Soles”. En ese sentido, en medio de la incertidumbre ante una supuesta nueva ola migratoria, el Ministerio del Interior (MININTER) anunció que adoptará una serie de medidas para restringir el ingreso de ciudadanos venezolanos presuntamente vinculados al régimen chavista. Por su parte, el presidente de la República, José Jerí, se pronunció en sus redes sociales y mandó un fuerte mensaje a estos funcionarios. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LAS RESTRICCIONES IMPLEMENTADAS POR EL GOBIERNO PARA RESTINGRIR EL INGRESO DE VENEZOLANOS AL PERÚ?

Tras la sorprendente captura en Venezuela del dictador Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, en la madrugada del sábado 3 de enero a manos del ejército estadounidense, las Fuerzas Armadas venezolanas reconocieron oficialmente a Delcy Rodríguez como la presidente encargada del país. Sin embargo, el mandatario de Estados Unidos Donald Trump afirmó que su país “gobernará” la nación sudamericana hasta que se complete una “transición segura”. De esta manera, en medio de una incertidumbre política internacional, diversos países han tomado acciones para frenar una nueva ola de migración venezolana. En este caso, el Gobierno peruano, a través del Ministerio del Interior, lanzó un comunicado que establece medidas migratorias para funcionarios ligados al régimen chavista.

Esta importante iniciativa, que entró en vigor el mismo 3 de enero, permitirá a la Superintendencia Nacional de Migraciones (Migraciones), con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), liderar acciones para evitar el ingreso de estas personas al país, con el objetivo de que no evadan la justicia internacional. "Se adoptarán las medidas de restricción de ingreso al país conforme al libre ejercicio de nuestra soberanía en pro del orden interno y seguridad nacional, respecto a las personas que han sido sancionadas, con el fin de impedir que utilicen al Perú para evitar la justicia“, indica la misiva. Por su parte, el presidente José Jerí respaldó la medida y advirtió a este grupo sobre las consecuencias.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE MANTENER EL PASAPORTE PERUANO VIGENTE, SEGÚN MIGRACIONES?

Es bien sabido que, durante épocas festivas muchas personas suelen viajar al exterior del país, por lo que uno de los documentos esenciales que deberá llevar es el pasaporte. No obstante, en una entrevista para la Agencia Andina, el superintendente de Migraciones, Armando García, explicó que contar con dicho visado vencido llevará a que en algunos países no le acepten el ingreso o tener problemas migratorios, según políticas internacionales. De esta manera, el especialista aconsejó a los usuarios a realizar la renovación del pasaporte con suficiente anticipación, incluso cuando aún reste un año para su vencimiento.

“Esto se debe a que muchos países no aceptan este documento con una validez menor a ese periodo, conforme a las normas internacionales. En el ámbito internacional, se aceptan como vigentes los pasaportes que están antes de los 6 meses previos al vencimiento”, sostuvo García. Asimismo, el titular de Migraciones dio una buena noticia para la población, pues en diciembre arribaron nuevos lotes de pasaportes que permitirán cubrir la alta demanda hasta los próximos meses. Por último, comunicó que hasta finales de 2025 se tenía habilitado más de 200 000 citas a nivel nacional.