Con el objetivo de mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal sobre la quebrada Huaycoloro, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) anunció que se ejecutará una importante obra que beneficiará a millones de ciudadanos del distrito de Lurigancho-Chosica. Se trata de un proyecto que se desarrollará en el puente La Capitana y que contará con dos carriles con una inversión superior a los S/25,7 millones. Frente a ello, la Municipalidad de Lima dio a conocer el plan de desvío vehicular que deberán seguir los conductores que transiten por esta zona, a fin de evitar inconvenientes y molestias durante la intervención. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁL ES EL PLAN DE DESVÍO TRAS LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE LA CAPITANA?

La Municipalidad de Lima, a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos, anunció que, desde este lunes 31 de agosto, los conductores deberán tomar rutas alternas tras el inicio de la construcción del nuevo puente La Capitana, en Huachipa, ubicado en el distrito de Lurigancho-Chosica. Este proyecto, que sustituirá al puente Bailey instalado en 2017, contará con una inversión superior a S/25,7 millones y tendrá un plazo de ejecución de 180 días. Así, este proyecto se perfila como uno de los más esperados, debido a que contribuirá a reforzar la transitabilidad vial y facilitar el desplazamiento de la población sobre la quebrada Huaycoloro, conforme comparte Andina. Por consiguiente, te presentamos el plan de desvío vehicular que compartió Emape en sus plataformas oficiales:

De la Carretera Central o Chaclacayo hacia Cajamarquilla : Conductores tendrán que tomar la avenida La Capitana, continuar por las avenidas Las Torres, Quinta, Los Laureles y 1, hasta retornar a La Capitana

: Conductores tendrán que tomar la avenida La Capitana, continuar por las avenidas Las Torres, Quinta, Los Laureles y 1, hasta retornar a La Capitana De Lima hacia Cajamarquilla : Conductores tendrán que tomar la autopista Ramiro Prialé, ingresar a la avenida Los Laureles y continuar por la avenida 1 hasta La Capitana.

: Conductores tendrán que tomar la autopista Ramiro Prialé, ingresar a la avenida Los Laureles y continuar por la avenida 1 hasta La Capitana. De Cajamarquilla hacia Lima: Tendrán que circular por la avenida La Capitana y continuar por las avenidas 1 y Los Laureles hasta llegar a la autopista Ramiro Prialé, desde donde podrán dirigirse hacia Lima.

¿CUÁLES SON LOS TRABAJOS DE PREVENCIÓN EN EL RÍO RÍMAC ANTE LA LLEGADA DEL FENÓMENO EL NIÑO?

En entrevista para Canal N, la directora de Operaciones de Lima Expresa, Guina Ayora, informó que se han ejecutado trabajos de prevención en el río Rímac, específicamente en un tramo de 1.8 kilómetros del cauce comprendido entre los puentes Huánuco y Santa Rosa. Así, con una inversión de S/1.8 millones, la especialista indicó que se optó por adelantar las labores para retirar sedimentos y piedras acumulados en el cauce y reducir así el riesgo de desbordes que podrían afectar la Vía de Evitamiento y la Línea Amarilla.

Otras de las medidas es el monitoreo de la corriente de agua mediante un sistema instalado en el puente Lomas, que mide el agua proveniente de Huampaní y permite generar alertas ante posibles incrementos. De esta manera, la titular de Lima Expresa señaló que San Juan de Lurigancho, Caja de Agua y El Agustino son zonas que podrían presentar mayor vulnerabilidad ante una eventual crecida del río.

“La descolmatación va a acabar ahora hacia el 20 de octubre. Sin embargo, lo que estamos haciendo es de manera coordinada con la municipalidad, que ayer nos reunimos con el área de gestión de riesgos justo en el río. Ellos están previendo hacer la limpieza, aguas hacia abajo, yéndose más hacia el Callao, hasta donde llega el límite de su gestión”, explicó Ayora.