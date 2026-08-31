Por Redacción EC

Con el objetivo de mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal sobre la quebrada Huaycoloro, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) anunció que se ejecutará una importante obra que beneficiará a millones de ciudadanos del distrito de Lurigancho-Chosica. Se trata de un proyecto que se desarrollará en el puente La Capitana y que contará con dos carriles con una inversión superior a los S/25,7 millones. Frente a ello, la Municipalidad de Lima dio a conocer el plan de desvío vehicular que deberán seguir los conductores que transiten por esta zona, a fin de evitar inconvenientes y molestias durante la intervención. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.