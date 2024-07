Según datos recientes del Instituto Latinoamericano de Estadística (ILE), se han revelado los países de América Latina con mayor población, destacando tres naciones en particular que figuran entre las más pobladas a nivel mundial. Esta información ha generado gran interés en la comunidad latina. En la siguiente nota te contaremos más detalles relacionados a este tema.

¿CUÁLES SON LOS 3 PAÍSES DE LATINOAMÉRICA QUE TIENEN MÁS POBLACIÓN EN EL MUNDO?

Brasil es el país latinoamericano con la mayor población, ocupando el séptimo lugar a nivel mundial con 205 millones de habitantes. Su posición refleja el significativo tamaño de su población en comparación con otros países de la región y del mundo. La vasta extensión territorial y la diversidad cultural de Brasil contribuyen a su elevado número de habitantes, haciendo de este país un actor crucial en el escenario demográfico global.

México sigue a Brasil como el segundo país más poblado de Latinoamérica y ocupa el décimo lugar a nivel mundial con 131 millones de habitantes. Su creciente población es un reflejo de su dinámica demográfica y económica, siendo un país clave en la región por su tamaño poblacional y su influencia en las Américas. La cercanía y las relaciones económicas con Estados Unidos también juegan un papel importante en su demografía.

El tercer país más poblado de Latinoamérica es Argentina, aunque no está entre los diez primeros del mundo. Argentina, con una población considerable, sigue siendo un país importante en términos demográficos dentro de la región. Su población ha mostrado un crecimiento constante, aunque a un ritmo más lento comparado con Brasil y México, posicionándolo como un actor regional significativo.

¿CUÁL ES EL TOP 10 DE LOS PAÍSES QUE TIENEN MÁS POBLACIÓN EN EL MUNDO?

India es actualmente el país más poblado del mundo, con 1.441 millones de habitantes, habiendo superado recientemente a China. Esta posición es significativa, ya que India ha mostrado un constante crecimiento poblacional y se espera que continúe esta tendencia en las próximas décadas. La vasta extensión territorial y la densidad de su población son factores clave en esta estadística.

China sigue a India con 1.410 millones de habitantes, aunque su población ha comenzado a disminuir. Esta disminución es resultado de las políticas de control poblacional implementadas en las últimas décadas. A pesar de esto, China sigue siendo un país enormemente influyente debido a su tamaño poblacional y su impacto económico global.

Los Estados Unidos se sitúan en el tercer lugar con 337 millones de habitantes, seguidos por Indonesia con 279 millones, y Pakistán con 236 millones. Nigeria, el país más poblado de África, ocupa el sexto lugar con 227 millones de habitantes. Brasil se encuentra en el séptimo lugar con 205 millones, seguido por Bangladés con 172 millones. Rusia, con 142 millones de habitantes, ocupa el noveno lugar, y México cierra el top 10 con 131 millones de habitantes. Estos países reflejan una diversidad geográfica y cultural significativa, cada uno contribuyendo de manera única a la población mundial.

¿QUÉ PAÍSES DE LATINOAMÉRICA PODRÍAN QUEDARSE SIN AGUA?

Uno de los países latinoaméricanos que podría sufrir una crisis hídrica es México. En caso de que no tenga pronto lluvias torrenciales, sus embalses podrían dejar de bombear agua, lo cual provocaría, por ejemplo, que los grifos se sequen por completo en una cuarta parte de la ciudad de México. Asimismo, debemos mencionar que también están en peligro los acuíferos, formaciones geológicas capaces de almacenar y ceder agua, los cuales son utilizadas por la ciudad.

El ex jefe de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege, reconoce la gravedad de la situación del país centroamericano y espera que se tomen las medidas necesarias para evitar el colapso hídrico en la ciudad y garantizar el acceso al agua para todos los habitantes de la Ciudad de México, según informa el diario La República.

Por otro lado, la otra nación de Latinoamérica que podría quedarse sin agua es Colombia. En Bogotá, millones de habitantes se han tenido que adaptar a nuevas restricciones para garantizar el suministro de agua potable. Por ejemplo, han tenido que lidiar con cortes de agua y multas por exceso del consumo mensual de recurso hídrico. Incluso el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, recomendó ducharse en pareja o limitar el uso de agua en el hogar para ahorrar este importante elemento.

Las medidas de restricción de agua en Colombia, las cuales se mantendrían hasta octubre, han logrado mejoras significativas, como el aumento del nivel de agua en el sistema de embalses de Chingaza.

¿CUÁLES SON LOS ÚNICOS DOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA QUE SERÁN RICOS EN 2030?

Utilizando el Producto Interno Bruto (PIB) junto con el poder adquisitivo (PPA) como sus principales herramientas, se realizó un informe titulado ‘The long view: how will the global economic order change by 2050?’, que permitió hacer comparaciones equitativas entre las economías del mundo, brindando una perspectiva más precisa del verdadero tamaño y poder de cada país.

Teniendo esto en cuenta, se reveló que para el año 2030, Brasil y México serán las únicas naciones de América Latina que se ubicarán en el top 10 de las economías más grandes del mundo. Brasil se posicionará en el octavo lugar con un PIB estimado de 4.439 billones de dólares, convirtiéndose en la economía más grande de Sudamérica. Por su lado, México se ubicará en el noveno puesto con un PIB proyectado de 3.661 billones de dólares.

El crecimiento económico de estos países se debe principalmente a la diversificación de sus recursos, así como a las mejoras en la infraestructura y políticas de desarrollo financiero, según explica el diario La República.

¿QUÉ PAÍSES SERÁN LOS 3 PAÍSES MÁS RICOS DEL MUNDO PARA EL 2030?

China, Estados Unidos e India serán las tres economías dominantes en 2030, según revelan las proyecciones. China continuará siendo la economía más grande del mundo con un PIB de 38.008 billones de dólares. En segundo lugar estará Estados Unidos, con 23.475 billones, mientras que la India ocupará el tercer lugar, llegando a alcanzar los 19.511 billones de dólares.

¿QUÉ PAÍS SUPERARÁ A ESTADOS UNIDOS EN LOS AÑOS POSTERIORES?

El país que está en camino de superar a Estados Unidos en los próximos años y convertirse en la segunda economía más grande del mundo es India. Su ascenso se debe a una combinación de factores demográficos y reformas económicas.

En primer lugar, considerando que cuenta con la mayor población joven del mundo, India se beneficia de un impulso considerable en su desarrollo económico. Además, sus reformas estructurales, como la modernización del sistema tributario y la implementación del Código de Bancarrota, han allanado el camino para un crecimiento económico fugaz y sustentable.