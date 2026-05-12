En un contexto geopolítico cada vez más incierto, la pregunta sobre cuáles son los lugares más seguros del planeta ha dejado de ser una curiosidad de ciencia ficción para convertirse en un tema de análisis serio. Diversos informes internacionales, entre ellos los citados por el diario británico Daily Mirror, han identificado los destinos que ofrecen mejores garantías de supervivencia ante un conflicto a escala global. A diferencia de lo que muchos creen, la seguridad no solo depende de no tener enemigos, sino de la autosuficiencia alimentaria, la energía propia y la ubicación geográfica. A continuación, analizamos los cuatro países que se perfilan como los mejores refugios ante una eventual Tercera Guerra Mundial y en donde curiosamente aparece un país Sudamericano. ¿Cuál es? Aquí te lo contamos.

Los 4 países más seguros del mundo en caso de una nueva Guerra Mundial

Chile Fiyi Nueva Zelanda Islandia

Chile: El refugio estratégico de Sudamérica

Chile ha escalado posiciones en los rankings de supervivencia gracias a una combinación única de geografía y recursos. Según expertos, el país sudamericano es uno de los destinos más resilientes debido a su aislamiento natural: protegido por la cordillera de los Andes al este y el océano Pacífico al oeste.

Más allá de su ubicación, Chile destaca por su capacidad de producción agrícola y acceso a recursos naturales. En un escenario donde las cadenas de suministro globales colapsen, la capacidad de un país para alimentar a su población es vital. Chile posee una gran variedad de climas que permiten cultivos diversos, además de acceso a fuentes de agua dulce y una infraestructura moderna que le permitiría mantener la estabilidad social mientras el resto del mundo enfrenta el caos.

Nueva Zelanda: El búnker natural del Hemisferio Sur

Nueva Zelanda es, posiblemente, el nombre que más se repite en estas listas. Su fama no es gratuita; se ha convertido en el lugar predilecto por los magnates de Silicon Valley para construir refugios de alta tecnología.

El principal valor de Nueva Zelanda es su distancia de los posibles objetivos nucleares del Hemisferio Norte. Al estar situada en una zona remota del Pacífico Sur, la probabilidad de recibir impacto directo o sufrir las consecuencias inmediatas de la lluvia radiactiva es significativamente menor. Además, el país es un exportador neto de alimentos y cuenta con una red energética altamente dependiente de fuentes renovables, lo que garantiza luz y calefacción de forma independiente.

Islandia: Energía infinita en el Atlántico Norte

Islandia es el único país del Hemisferio Norte que logra mantenerse en los primeros puestos de seguridad. A pesar de su cercanía relativa a Europa, su estatus de isla volcánica le otorga ventajas competitivas que pocos territorios poseen.

La clave de Islandia reside en su independencia energética. Gracias a su actividad volcánica, el país obtiene casi el 100% de su electricidad y calefacción de fuentes geotérmicas e hidroeléctricas. En un invierno nuclear o una crisis de combustibles fósiles, Islandia seguiría teniendo energía. Además, su gestión pesquera es de las más robustas del mundo, asegurando una fuente de proteína constante para sus habitantes. Su histórica neutralidad y la ausencia de fuerzas armadas propias también reducen su perfil como objetivo militar.

Fiyi: Aislamiento total en el corazón del Pacífico

Para quienes buscan desaparecer del radar global, Fiyi representa la opción definitiva. Esta nación insular, compuesta por cientos de islas, ofrece un nivel de aislamiento que muy pocos países pueden igualar.

Fiyi no posee recursos estratégicos que resulten atractivos para las grandes potencias en guerra, lo que la mantiene fuera de la mira táctica. Su economía, aunque pequeña, es capaz de sostenerse mediante la pesca y la agricultura de subsistencia. En un conflicto mundial, Fiyi se convertiría en un oasis de calma, lejos de las nubes de ceniza y los conflictos fronterizos que afectarían a los continentes.

¿Qué factores definen a un país como “seguro”?

Para determinar estos destinos, los analistas no solo miran el Índice de Paz Global, sino factores de logística crítica:

Ubicación en el Hemisferio Sur: La mayoría de las potencias nucleares están en el Norte; por las corrientes atmosféricas, el Sur tardaría más en recibir los efectos climáticos del conflicto.

La mayoría de las potencias nucleares están en el Norte; por las corrientes atmosféricas, el Sur tardaría más en recibir los efectos climáticos del conflicto. Superávit alimentario: Países como Chile o Nueva Zelanda producen mucho más de lo que consumen.

Países como Chile o Nueva Zelanda producen mucho más de lo que consumen. Estabilidad política interna: De nada sirve estar lejos de las bombas si el país colapsa por disturbios internos.

En conclusión, aunque nadie desea un escenario de guerra global, países como Chile, Nueva Zelanda, Islandia y Fiyi se presentan como las mejores alternativas para quienes buscan seguridad, recursos y, sobre todo, la posibilidad de empezar de nuevo cuando el humo se disipe.