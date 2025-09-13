El turismo en Sudamérica atraviesa un excelente momento, y un país en particular ha logrado colocarse a la cabeza de las preferencias internacionales. Con un crecimiento récord en los primeros meses del 2025, ha dejado atrás a sus principales competidores y se ha consolidado como un destino que combina hospitalidad, cultura, naturaleza y experiencias exclusivas.

Las cifras internacionales lo respaldan. Millones de viajeros han elegido este territorio por encima de otros, convirtiéndolo en el epicentro turístico de la región. El éxito no ha sido casualidad, sino el resultado de una estrategia integral que incluye más vuelos, promoción internacional y una mejora constante en la calidad de los servicios. A continuación, te contamos de qué país se trata.

¿QUÉ PAÍS LIDERA EL TURISMO EN SUDAMÉRICA EN 2025?

El país que encabeza la lista es Brasil, que este año ha superado a Argentina y se ha convertido en el más visitado de Sudamérica. Según datos de la ONU, durante 2024 recibió 6,8 millones de turistas internacionales, pero lo más sorprendente ha sido el crecimiento en 2025: entre enero y julio ya atrajo casi 6 millones de visitantes, lo que representa un incremento de 47,5 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Estas cifras demuestran que la nación no solo cumplió con las metas de su Plan Nacional de Turismo, sino que incluso las ha superado con amplitud.

¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE EXPLICAN EL ÉXITO TURÍSTICO DE BRASIL?

El ascenso de Brasil se debe a una combinación de acciones estratégicas y circunstancias favorables:

Campañas internacionales efectivas: el gobierno destinó R$ 6,4 millones a publicidad global, participación en ferias, alianzas con creadores de contenido y estrategias digitales.

el gobierno destinó R$ 6,4 millones a publicidad global, participación en ferias, alianzas con creadores de contenido y estrategias digitales. Mejor conectividad aérea: aerolíneas como Gol, LATAM y Air Canada incrementaron la frecuencia de vuelos e inauguraron nuevas rutas, acercando las principales ciudades brasileñas a centros internacionales clave.

aerolíneas como Gol, LATAM y Air Canada incrementaron la frecuencia de vuelos e inauguraron nuevas rutas, acercando las principales ciudades brasileñas a centros internacionales clave. Capacitación del personal turístico: la preparación de guías, agentes de viaje y profesionales de la hostelería ha elevado la calidad de las experiencias ofrecidas a los visitantes.

¿CÓMO SE COMPARA EL CRECIMIENTO DE BRASIL CON OTROS DESTINOS?

Mientras Brasil atrae cada vez más viajeros, otros destinos tradicionales enfrentan retrocesos. Estados Unidos, por ejemplo, ha registrado una notable caída en la llegada de turistas, lo que ha significado pérdidas cercanas a los US$ 12,5 mil millones en 2025. Este cambio de preferencia ha posicionado a Brasil como una alternativa fresca, diversa y auténtica frente a las opciones clásicas que comienzan a perder atractivo, según informa la plataforma Where In Rio.

¿CUÁL ES EL DESTINO ESTRELLA DE BRASIL PARA LOS VISITANTES?

Río de Janeiro, la llamada “Ciudad Maravillosa”, se mantiene como la joya turística de Brasil. Sus playas icónicas, el Cristo Redentor, el Pan de Azúcar y la vida cultural vibrante continúan siendo imanes irresistibles para millones de visitantes. Además, Río de Janeiro ha logrado consolidarse como el epicentro del turismo de lujo en América Latina. Sus hoteles exclusivos, servicios personalizados y experiencias diseñadas para viajeros exigentes hacen que quienes buscan confort y exclusividad lo elijan por encima de otros destinos de la región. Todo esto confirma que Brasil no solo atrae en volumen, sino también en calidad.