Un colegio público, ubicado en el distrito limeño de Chaclacayo, se ha impuesto sobre reconocidas instituciones privadas y ha alcanzado el primer lugar en el ranking nacional de colegios elaborado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), consolidándose como el mejor del país en la evaluación más reciente.

El resultado no es casualidad. Detrás de este liderazgo hay un modelo académico exigente, un proceso de selección riguroso y una formación integral que apunta tanto al rendimiento académico como al desarrollo personal de los estudiantes. Descubre cuál es el colegio estatal que encabeza el ranking de la PUCP y qué factores explican su destacado desempeño a nivel nacional.

¿CUÁL ES EL COLEGIO PÚBLICO QUE OCUPA EL PRIMER LUGAR DEL RANKING?

El primer puesto del ranking de la PUCP lo obtuvo el Mayor Secundario Presidente de la República, una institución educativa estatal que forma parte de la red de Colegios de Alto Rendimiento (COAR) del Ministerio de Educación. Este plantel no solo lidera la clasificación general, sino que además es el único colegio público que aparece entre los 22 mejores del país, superando a diversos centros privados con larga trayectoria.

Ubicado en Chaclacayo, el COAR Presidente de la República ha destacado por el alto nivel académico de su alumnado y por la consistencia de sus resultados, lo que le ha permitido mantenerse en la cima del ranking por encima de otras instituciones de élite.

Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú - COAR Lima | Foto: Facebook

¿QUÉ MODELO EDUCATIVO EXPLICA SU ALTO DESEMPEÑO?

Uno de los pilares del éxito del COAR Presidente de la República es su enfoque pedagógico basado en el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (BI). Este sistema, aplicado en los últimos años de la secundaria, promueve el pensamiento crítico, la investigación y una formación integral que prepara a los estudiantes para acceder a universidades de prestigio dentro y fuera del Perú.

El plan de estudios incluye asignaturas orientadas al desarrollo académico y personal, como Teoría del Conocimiento y cursos vinculados al deporte, la salud y el bienestar, lo que permite una formación equilibrada y exigente.

Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú - COAR Lima | Foto: Facebook

¿CÓMO ES EL PROCESO DE INGRESO A UN COAR?

El acceso a un COAR es altamente competitivo. Cada año, estudiantes de escuelas públicas de todo el país participan en un proceso de admisión que evalúa no solo el rendimiento académico, sino también habilidades socioemocionales y capacidades personales.

Entre los principales criterios que se consideran destacan:

Excelente desempeño escolar previo.

Habilidades para la convivencia y el trabajo en equipo.

Capacidad de adaptación a un régimen de alta exigencia académica.

Solo quienes superan estas etapas logran obtener una vacante.

¿CÓMO FUNCIONA LA VIDA ESCOLAR DENTRO DE UN COAR?

Los estudiantes admitidos cursan tercero, cuarto y quinto de secundaria bajo una modalidad de internado. Durante tres años, viven en residencias acondicionadas que ofrecen alojamiento, alimentación y espacios adecuados para el estudio y el descanso. Cada una de las 25 sedes COAR a nivel nacional cuenta con comedores, dormitorios y áreas diseñadas para garantizar el bienestar del alumnado.

¿QUÉ OTROS BENEFICIOS RECIBEN LOS ESTUDIANTES?

Además del Bachillerato Internacional, los COAR brindan formación en idiomas extranjeros, como el francés, con la posibilidad de acceder a certificaciones internacionales como el Diploma DELF, otorgado en alianza con la Alianza Francesa. A ello se suma un sistema de acompañamiento que prioriza la salud física, emocional y social de los estudiantes, asegurando un entorno de protección y desarrollo integral.

