Por Redacción EC

Con el objetivo de reforzar el sentimiento de identidad nacional y promover espacios de integración durante las Fiestas Patrias 2026, la Municipalidad Metropolitana de Lima presentó el programa “Lima celebra al Perú”. La iniciativa reúne una amplia agenda de actividades dirigidas a toda la ciudadanía, con propuestas que buscan resaltar la riqueza cultural y las tradiciones del país. A través de esta programación, la comuna espera incentivar la participación de las familias y visitantes durante los días festivos. La capital será el principal escenario de las celebraciones patrias. Las actividades se desarrollarán del sábado 25 al miércoles 29 de julio e incluirán espectáculos artísticos, expresiones culturales, eventos deportivos y ferias gastronómicas en distintos puntos de Lima. La propuesta busca ofrecer alternativas de entretenimiento para personas de todas las edades, al tiempo que impulsa el turismo interno y la reactivación económica. Asimismo, permitirá poner en valor el patrimonio cultural y la diversidad de las regiones del Perú. Con esta programación, la ciudad se prepara para vivir una de las festividades más importantes del calendario nacional.