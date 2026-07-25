Con el objetivo de reforzar el sentimiento de identidad nacional y promover espacios de integración durante las Fiestas Patrias 2026, la Municipalidad Metropolitana de Lima presentó el programa “Lima celebra al Perú”. La iniciativa reúne una amplia agenda de actividades dirigidas a toda la ciudadanía, con propuestas que buscan resaltar la riqueza cultural y las tradiciones del país. A través de esta programación, la comuna espera incentivar la participación de las familias y visitantes durante los días festivos. La capital será el principal escenario de las celebraciones patrias. Las actividades se desarrollarán del sábado 25 al miércoles 29 de julio e incluirán espectáculos artísticos, expresiones culturales, eventos deportivos y ferias gastronómicas en distintos puntos de Lima. La propuesta busca ofrecer alternativas de entretenimiento para personas de todas las edades, al tiempo que impulsa el turismo interno y la reactivación económica. Asimismo, permitirá poner en valor el patrimonio cultural y la diversidad de las regiones del Perú. Con esta programación, la ciudad se prepara para vivir una de las festividades más importantes del calendario nacional.

Estas son las actividades que la Municipalidad de Lima ha desarrollado como previas a las fiestas patrias

En el marco del programa “Lima celebra al Perú”, la Municipalidad Metropolitana de Lima también organizó una programación descentralizada que permitirá a ciudadanos y turistas participar de las actividades festivas en diversos espacios de la capital:

Expo Pisco en Barranco: Como parte de la programación descentralizada de “Lima celebra al Perú”, Barranco será escenario de la Expo Pisco los días 25 y 26 de julio, entre las 10:00 a. m. y las 9:00 p. m. El evento reunirá a productores y reconocidos representantes de la bebida bandera del Perú, quienes ofrecerán degustaciones, exhibiciones y actividades orientadas a difundir la tradición vitivinícola nacional. La iniciativa busca acercar al público a uno de los productos más emblemáticos del país.

Cicloturismo Patrio: El 25 de julio, desde las 7:00 a. m., se desarrollará el Cicloturismo Patrio, una actividad deportiva que partirá desde la Puerta N.º 3 del Parque de la Reserva con destino al Ecopark de San Juan de Lurigancho. La Municipalidad de Lima invitó a los participantes a vestir prendas de color rojo y blanco para formar parte de una caravana que promoverá la integración ciudadana, el deporte y los hábitos de vida saludable durante las celebraciones patrias.

“Ritmo en Caballería”: Las actividades continuarán el 27 de julio, a las 3:30 p. m., con el espectáculo “Ritmo en Caballería”, programado en el Parque de las Leyendas, sede San Miguel. La propuesta combinará presentaciones musicales con exhibiciones ecuestres para ofrecer una experiencia dirigida a públicos de todas las edades. Según la comuna limeña, el evento busca destacar la tradición y el entretenimiento familiar en el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias.

Un evento singular nos espera en el Hotel Bolívar con “Balcones Patrios: ¡Viva el Perú en sus 205 años!"

Uno de los principales atractivos de “Lima celebra al Perú” será el espectáculo “Balcones Patrios: ¡Viva el Perú en sus 205 años!”, una propuesta artística que se presentará el domingo 26 de julio a las 6:30 p. m. en la fachada del histórico Gran Hotel Bolívar, ubicado en la Plaza San Martín. La puesta en escena combinará elementos de historia, música y patrimonio para rendir homenaje al aniversario de la independencia nacional. El evento busca conectar al público con los momentos más representativos de la identidad peruana.

La jornada comenzará con un Pasacalle Patrio que recorrerá la Plazuela Rosa Merino, el jirón Ica, el jirón de la Unión y culminará en la Plaza San Martín, con la participación de personajes históricos. Posteriormente, se presentará la canción “La Chicha” a cargo del programa municipal Música para Crecer y se recreará la proclamación de la independencia con actores caracterizados como José de San Martín y figuras de la gesta libertadora. La celebración continuará con música criolla interpretada por Los Ardiles y Rosa Flor, además de un espectáculo de fuegos artificiales como cierre de la actividad.

Música peruana para todos los gustos de los peruanos que quieran asistir en turnos emblemáticos

El programa de celebraciones por Fiestas Patrias 2026 también incluirá espectáculos musicales en espacios emblemáticos de Lima. El Parque de las Leyendas se sumará a la festividad con presentaciones especiales para el público familiar: el 28 de julio, en su sede de Huachipa, se realizará un show a cargo del imitador de Sandro, mientras que el 29 de julio, en la sede de San Miguel, llegará el tributo al recordado cantante mexicano Pedro Infante. Estas actividades buscan ofrecer entretenimiento y cultura durante los días de celebración nacional.

Por otro lado, el Circuito Mágico del Agua será uno de los puntos principales para disfrutar de conciertos con artistas nacionales. El 28 de julio, desde las 7:00 p. m., se presentará la reconocida intérprete Amaranta, mientras que al día siguiente subirá al escenario la agrupación Pintura Roja, una de las bandas más representativas de la música peruana. La programación promete jornadas llenas de ritmo y tradición, con propuestas pensadas para que las familias celebren el aniversario patrio en un ambiente de integración y alegría.

VIDEO RECOMENDADO