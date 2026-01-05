Entre 1914 y 1918 se produjo el primer conflicto bélico protagonizado por varios países europeos, y más de 100 años después vuelven a llevarse a cabo acontecimientos de similares características entre gobiernos de incluso potencias globales. A nivel mundial, hoy la alianza entre dos ejércitos puntuales, viene llamando la atención de medios, buscando evitar que China cause guerra a gran escala dentro de continente asiático, y de esa forma reducir riesgos entorno a la posibilidad de generarse otro “Rusia-Ucrania”.

ESTAS DOS POTENCIAS MUNDIALES UNEN FUERZAS PARA EVITAR QUE CHINA DESATE CONFLICTO MILITAR EN ASIA

Las relaciones diplomáticas entre potencias mundiales, hoy buscan fortalecerse, y de cara a un 2026 iniciado con la noticia entorno a comienzo de maniobras militares realizadas por parte del gobierno de China, y alrededor de un Taiwán que de alguna forma viene siendo protegida gracias al denominado “Resolute Dragon”.

A propósito de tensiones geopolíticas en la región del Indo-Pacífico, resulta importante hacer mención del trabajo realizado por parte de Infantes de Marina de los Estados Unidos de la III Fuerza Expedicionaria y la Fuerza de Autodefensa de Japón, quienes militarmente llevaron a cabo desde setiembre 2025, un ejercicio bilateral anual con el propósito de fortalecer las capacidades de mando, control y maniobra multidominio a fin de terminar defendiendo terrenos marítimos clave.

Buscando evitar desenlace fatal debido a histórico conflicto entre China y Taiwán que continúa trascendiendo, ambas potencias mundiales han unido fuerzas mediante un “Resolute Dragon” condenado por Beijing y calificado como una amenaza a la seguridad y estabilidad regional.

ESTADOS UNIDOS Y EL ARMAMENTO MARÍTIMO CON EL CUAL SUPERA A RUSIA Y CHINA

La tecnología de vanguardia para satisfacer requerimientos locales, y un gran presupuesto, forman parte de las características que hoy elevan a un país del mundo como la principal potencia militar según GFP a través de la revisión anual donde queda certificado por decimoctavo año consecutivo su poderío a todo nivel.

Hoy nos referimos a Estados Unidos, la nación norteamericana que preside Donald Trump, y tiene unas sofisticadas Fuerzas Armadas integradas por la Fuerza Aérea (USAF), el Ejército y la Armada (USN), e incluyen además a otros “servicios notables” como lo resalta WARPOWER, destacando, por ejemplo, el Cuerpo de Marines (USMC), la Fuerza Espacial (USSF) y la Guardia Costera.

De acuerdo a la información compartida por GFP, dicho país ubicado en América del Norte supera por amplio margen a Rusia, China e India gracias a sus “más de 12,500 fuselajes disponibles” que figuran englobados dentro de la “flota considerable de transportes, aviones cisterna, plataformas de misión especial y entrenadores compuestos por tipos de ala fija y ala giratoria” habilitados para defensa y ataque.

“La aviación del Ejército de EE. UU. opera una amplia colección de helicópteros centrados en el helicóptero de ataque AH-64 Apache y el tipo UH-60 Black Hawk”, remarca WARPOWER, mientras vuelve a destacar las cualidades de esa fuerza aérea mediante el USN que tiene la capacidad de “llevar la lucha al enemigo en cualquier parte del mundo gracias a su gran fuerza de portaaviones”.

En cuanto a cifras con respecto a dicho poderío estadounidense, GFP informa que casi 1,400 combatientes son los que actualmente de manera estimada están listos para actuar ante cualquier conflicto bélico por aire, y pueden estar a cargo de más de 9 mil aeronaves, 455 flota de buques cisterna, 4,303 helicópteros, así como otros militares al mando de 64 submarinos, entre otros elementos cuyas capacidades consolidan su liderazgo en ranking anual por decimoctavo año consecutivo.

EL ROL QUE CUMPLIRÍA CHILE EN HIPOTÉTICA TERCERA GUERRA MUNDIAL, SEGÚN LA IA

Israel-Palestina y Ucrania-Rusia son dos de los enfrentamientos de mayor impacto en este siglo, y desde aquellos ocurridos hace más de 100 años, siendo también los que requieren de la intervención de otros países enmarcada en ayuda humanitaria, entre otros aspectos que hoy la Inteligencia Artificial (IA) destaca entorno a la participación de Chile en una hipotética Tercera Guerra Mundial.

Al respecto, La Tercera, prestigioso diario con alcance online, buscó respuestas referentes al rol que cumpliría el país gobernado por Gabriel Boric en este tipo de desavenencias y rompimientos de la paz protagonizados entre dos o más potencias a nivel global cuyo poderío militar suele verse reflejado en pérdidas humanas y daños a la propiedad privada.

Conoce a continuación los detalles al respecto, y cómo es que según GPT-4o de OpenAI, Gemini de Google y Copilot de Microsoft, Chile como nación intervendría de alguna forma en una Tercera Guerra Mundial que podría ocurrir en cualquier momento considerando los ataques entre Palestina e Israel y Ucrania y Rusia:

RESPUESTA DEL GPT-4o DE OPENAI

- Chile optaría por tomar una posición neutral tal y como lo evidenció durante gran parte de la Segunda Guerra Mundial.

- En relación a alianzas y tratados internacionales que integra Chile, el país “podría verse presionado a unirse a uno de los bandos” sobre todo si algún aliado termina siendo atacado.

- De manera diplomática, Chile cumpliría rol de mediador en busca de soluciones pacíficas.

RESPUESTA DEL GEMINI DE GOOGLE

- Al ubicarse geográficamente alejado de potencias mundiales, por ejemplo, Chile no debería verse perjudicado de manera directa.

- Políticamente, las decisiones del gobierno como tal repercutirían en la seguridad estatal, y de acuerdo a ellas se determinaría el rol a cumplir.

- Chile no tendría la capacidad militar necesaria para afrontar una Tercera Guerra Mundial.

RESPUESTA DEL COPILOT DE MICROSOFT

- Chile ha mantenido estabilidad política en las últimas décadas, y por ende una seguridad cuyo rol lo haría sostener la paz interna.

- Así como Gemini, Copilot también considera que Chile parte con ventaja en materia de ubicación geográfica ante eventual participación en enfrentamiento bélico.

Cabe resaltar, que en líneas generales los 3 aplicativos o sistemas de IA, opinan que Chile tendría un comportamiento de neutralidad frente a una hipotética Tercera Guerra Mundial, pero partiendo de bases netamente subjetivas y referenciales que revelan ciertas capacidades gubernamentales.

ESTO DICEN LOS EXPERTOS SOBRE EL PAPEL QUE CUMPLIRÍA CHILE EN EVENTUAL TERCERA GUERRA MUNDIAL

Tras llevar a cabo el proceso de consulta que involucra variadas respuestas brindadas por la IA, La Tercera también buscó información de primera mano y se contactó con dos analistas en materia internacional para obtener detalles más precisos al respecto.

Guillermo Holzmann, académico de la Universidad de Valparaíso, explica que el rol de países marginales como Chile en temas geoestratégicos y geoeconómicos de grandes potencias, está orientado básicamente a la cooperación mediante los recursos naturales que contribuirían a la “fabricación de drones, semiconductores y de todo lo que es el sostenimiento de la plataforma tecnológica” requerida para tal efecto.

Ante una Tercera Guerra Mundial, otro de los analistas consultados, Pablo Álvarez, quien ejerce como académico de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales (UDP), manifiesta que el gobierno de Gabriel Boric, por ejemplo, no se involucraría militarmente “porque no tiene la capacidad de despliegue en este ámbito”, pero si intentaría “incidir diplomáticamente a través de los organismos internacionales y plataformas”.