En plena celebración del Diwali, el 12 de noviembre de 1996, el cielo sobre Charkhi Dadri en India se volvió un infierno. Mucha gente en tierra pensó al principio que eran petardos o fuegos artificiales de la fiesta, pero lo que cayó del cielo fueron dos aviones comerciales hechos pedazos. Murieron las 349 personas que iban a bordo. Hasta hoy sigue siendo el choque en el aire con más víctimas mortales de la historia.

Lo que pasó esa tarde dejó al descubierto fallas serias en cómo se controlaba el tráfico aéreo, cómo se comunicaban las tripulaciones y qué equipos faltaban en tierra y en cabina. A raíz de eso cambiaron normas clave de seguridad en todo el mundo.

Una tarde de Diwali que terminó en tragedia

Pasaban pocos minutos de las 18:40 cuando vecinos cerca de Kheri Sanwal escucharon un estruendo tremendo y vieron caer bolas de fuego. Rajinder Soni y Kanwar Singh estaban entre quienes salieron a ver qué había pasado y se toparon con el desastre en los campos y la aldea.

En el aire habían chocado dos vuelos comerciales. Uno era el vuelo 763 de Saudi Arabian Airlines, un Boeing 747-168B con 312 personas a bordo al mando del capitán Al Shbaly, que había despegado siete minutos antes desde Nueva Delhi. El otro era el vuelo 1907 de Kazakhstan Airlines, un Ilyushin Il-76 con 37 ocupantes, pilotado por Gennady Cherapanov, que ya venía bajando para aterrizar.

No quedó ningún sobreviviente. Desde un avión militar estadounidense que volaba más arriba, cerca de los 20.000 pies, su capitán Timothy J. Place vio el resplandor naranja y cómo caían los restos.

Un solo corredor y un radar sin altitud

El problema venía arrastrándose por cómo estaba organizado el espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional Indira Gandhi de Nueva Delhi. A diferencia de otros aeropuertos grandes, ahí los aviones que subían y los que bajaban compartían un mismo corredor bidireccional.

La Fuerza Aérea de India reservaba buena parte del cielo para uso militar, así que el espacio civil quedaba bastante apretado. La única forma de evitar choques era separar los vuelos por altura, es decir, darles distintos niveles de vuelo.

Encima, en la torre de control, V. K. Dutta trabajaba con un radar primario. Ese equipo te mostraba dónde estaba un avión y a qué distancia, pero no te decía a qué altura volaba ni su velocidad. Sin un radar secundario que tomara datos de los transpondedores, el controlador tenía que fiarse de lo que le decían los pilotos por radio.

Mil pies de margen, el idioma y una maniobra tardía

Antes del impacto, Dutta le dio al Boeing saudí permiso para subir hasta los 14.000 pies y le pidió al vuelo kazajo que se mantuviera en 15.000 pies. Había mil pies de diferencia —unos 300 metros—, lo que en teoría bastaba para pasar sin problemas.

Pero el avión kazajo bajó más de lo indicado y se cruzó por debajo del nivel del Boeing. En la investigación salieron a la luz varios puntos críticos:

El idioma y las medidas: los pilotos kazajos venían de la lógica de la ex Unión Soviética, no manejaban bien el inglés y estaban más hechos al sistema métrico que a pies y millas. Se barajó que confundieran la altura asignada al otro avión con la suya.

Pocas confirmaciones: ante el aviso del tráfico de frente a 14 millas, desde la cabina kazaja solo dijeron “recibido”, sin repetir bien la altitud para confirmar que todo estaba claro.

La ubicación en cabina: el operador de radio Egor Repp iba detrás de los pilotos y no tenía un altímetro propio frente a él; tenía que mirar por encima del hombro para ver la altura.

Cuatro segundos antes del choque, Repp gritó que subieran a 15.000 pies al ver al otro avión cerca. Al intentar trepar de golpe, la cola del Ilyushin pegó contra el ala izquierda y los motores de ese lado del Boeing 747. Los investigadores notaron después que, si no hacían ese ascenso de último segundo, tal vez pasaban sin tocarse.

Lo que cambió en la aviación después de 1996

A partir de la investigación del gobierno indio se tomaron medidas que hoy suenan básicas, pero que entonces marcaron un giro:

Se volvió obligatorio el TCAS (el sistema anticolisión a bordo), que avisa a los pilotos si deben subir o bajar para esquivar otro avión sin depender solo de la torre.

En India se separaron rutas para despegues y aterrizajes en corredores unidireccionales y se sumaron radares secundarios para ver mejor las altitudes.

La OACI apretó clavijas con el nivel de inglés aeronáutico y con la costumbre del readback, es decir, que los pilotos repitan las órdenes clave para asegurarse de que se entendieron bien.

El golpe en Charkhi Dadri dejó una lección dura: cuando falla una pieza de la cadena —el radar, el idioma o la confirmación—, el margen de error desaparece.