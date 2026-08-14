En medio del invierno que atraviesa el Perú, diversos distritos de Lima Metropolitana y regiones siguen experimentando altas temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos debido a la presencia del Fenómeno El Niño. Esto ha provocado que niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes estén expuestos a afecciones respiratorias debido al cambio de clima constante. En ese contexto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, tras el inicio de agosto 2026, seis regiones del país registraron temperaturas históricas de hasta 36,5 °C. Esto ha llevado a que autoridades locales tomen acciones frente a este fenómeno, con el objetivo de prevenir que afecten la integridad de la población. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LAS REGIONES QUE REGISTRARON ALTAS TEMPERATURAS EN AGOSTO 2026, SEGÚN SENAMHI?

A través de sus redes sociales oficiales, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú informó que, durante los primeros días de agosto 2026, las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima experimentaron temperaturas históricas influenciadas por las condiciones del Fenómeno El Niño. El incremento del calor, que ya se había advertido desde julio, llevó al Senamhi a emitir alertas ante las altas temperaturas y los elevados niveles de radiación ultravioleta en el país. De hecho, en algunas estaciones meteorológicas, los valores alcanzados superaron récords establecidos en 1979, 1985, 1997 y 2023. A continuación, te presentamos, compartido por La República, los seis departamentos ubicados en la zona costera que alcanzaron máximas temperaturas:

El Salto (Tumbes): El 8 de agosto de 2026, se registró una temperatura récord de 36.5 °C, superando los 35.2 °C alcanzados el 11 de agosto de 2023.

El 8 de agosto de 2026, se registró una temperatura récord de 36.5 °C, superando los 35.2 °C alcanzados el 11 de agosto de 2023. La Esperanza (Piura): El 7 de agosto de 2026, la temperatura alcanzó 33.2 °C, superando el récord de 32.0 °C registrado en la misma fecha de 1997.

El 7 de agosto de 2026, la temperatura alcanzó 33.2 °C, superando el récord de 32.0 °C registrado en la misma fecha de 1997. Jayanca (Lambayeque): El 7 de agosto de 2026, la temperatura llegó a 35.0 °C, superando el récord previo de 32.2 °C, registrado en agosto de 1985.

El 7 de agosto de 2026, la temperatura llegó a 35.0 °C, superando el récord previo de 32.2 °C, registrado en agosto de 1985. Talla (La Libertad): El 7 de agosto de 2026, se registraron 33.2 °C, superando la marca anterior de 30.6 °C alcanzada el 4 de agosto de 1997.

El 7 de agosto de 2026, se registraron 33.2 °C, superando la marca anterior de 30.6 °C alcanzada el 4 de agosto de 1997. Huarmey (Áncash): El 2 de agosto de 2026, la temperatura alcanzó 28.4 °C, superando el récord previo de 26.2 °C, registrado en agosto de 2023.

El 2 de agosto de 2026, la temperatura alcanzó 28.4 °C, superando el récord previo de 26.2 °C, registrado en agosto de 2023. Cañete (Lima): El 10 de agosto de 2026, la temperatura alcanzó 26.8 °C, superando el récord de 26.0 °C registrado en agosto de 1979.

#ElDato #Senamhi #Minam Los primeros días de agosto registraron nuevos récords de temperatura máxima asociados al fenómeno El Niño Costero en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima. pic.twitter.com/SNKnbwAU12 — Senamhi (@Senamhiperu) August 12, 2026

¿QUÉ PEZ APARECIÓ EN LA COSTA PERUANA DEBIDO AL FENÓMENO EL NIÑO?

A través de sus redes sociales, el meteorólogo Abraham Levy compartió una fotografía acerca de la presencia de varios peces conocidos como wahoo (Acanthocybium solandri) frente a las costas de Lima. De acuerdo con el especialista, la última presencia frecuente de este pez oceánico en el litoral se registró durante el fenómeno de El Niño de 1982-1983, cuando el calentamiento del mar favoreció la llegada de especies tropicales a la costa peruana, según investigaciones del IMARPE. Asimismo, dejó en claro que no representa un motivo de alarma, ya que se debe al fuerte evento que se encuentra atravesando el país desde hace meses.

Eso no es todo, el hombre del tiempo indicó que el wahoo no es la única especie inusual registrada en el litoral peruano, ya que, según un informe del ENFEN, alrededor de 30 especies de peces poco comunes han sido identificadas en la costa del país como, por ejemplo, el cangrejo nadador (Euphylax dovii), una especie característica de aguas tropicales. “No es un motivo para alarmarse. La presencia de especies que normalmente no habitan nuestras costas es un indicador biológico de que el mar se ha calentado de forma importante y de que estamos atravesando un Niño muy intenso”, dijo Levy para Perú 21.