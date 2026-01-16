Hoy América del Sur acoge a varios países emergentes en cuanto a economía se refiere, siendo Perú el territorio donde un centro comercial en particular, logra situarse entre los más grandes de la región. Gracias a infraestructura y servicios ofrecidos que fortalecen el desarrollo de la ciudad de Lima, la presencia de ese tipo de establecimiento llama la atención a nivel incluso latinoamericano, y esto evidenciándose también a través de las visitas registradas anualmente.

ESTE CENTRO COMERCIAL SE ERIGE COMO EL MÁS GRANDE DEL PERÚ

Las familias, parejas o personas de manera individual suelen aprovechar los fines de semana para relajarse acudiendo a concurridos centros comerciales que operan en sus jurisdicciones o cerca a ellas, y esto con la finalidad de adquirir algún producto, pero también para pasar un grato momento, tal y como ocurre en un mall cuyas dimensiones e infraestructura la convierten en el más grande del Perú.

El 17 de abril de 1997 se inauguró oficialmente el Jockey Plaza, y hoy con 3 grandes ciudades gracias al Sur Plaza Boulevard de Asia ubicado en kilómetro 97.5 de la Panamericana Sur y el YOY Lima Box Park, se erige como el de mayor extensión gracias a 170 mil 461 metros cuadrados de superficie arrendable.

Ubicándose en Lima, dicho centro comercial termina destacándose además por ser el favorito de los peruanos, y uno de los más visitados anualmente recordando que según el Top Brands 2024, por ejemplo, es la marca más fuerte de dicho rubro.

LAS CARACTERÍSTICAS MÁS RESALTANTES QUE PRESENTA EL JOCKEY PLAZA

Tráfico mensual de 3 millones de visitas .

. Más de 510 locales con las mejores marcas nacionales e internacionales .

. Dirección: Av. Javier Prado Este 4200, Santiago de Surco .

. HORARIOS DE ATENCIÓN:

- Supermercados / 8 a.m. a 10 p.m.

- Centro Financiero / 9 a.m. a 7 p.m.

- Zona Comercial / 11 a.m. a 10 p.m.

EL NUEVO CENTRO COMERCIAL QUE ABRIRÁ SUS PUERTAS EN SAN JUAN DE LURIGANCHO

La capital del Perú hoy concentra a gran porcentaje poblacional, y por ende requiere de mayores espacios e infraestructura para el desarrollo de diversas actividades, siendo centro comercial proyectado para construirse en San Juan de Lurigancho (SJL), el mismo que conectará a los visitantes con una de las 26 estaciones habilitadas mediante la Línea 1 del Metro de Lima.

De acuerdo a información referida por Manfred Paulmann, presidente del directorio de Cencosud Shopping, y recogidas por medios especializados como Perú Retail, dicho distrito limeño que acoge a más de 1 millón de habitantes, tendrá la posibilidad de disfrutar de las instalaciones del segundo mall inaugurado tras lanzamiento del Mall Aventura, y en el mismo lugar donde actualmente funciona el Metro La Hacienda aperturado durante mediados de junio de 2010.

Sumado a esta noticia vinculada al denominado Cenco Malls en SJL, se puede precisar que la ubicación del referido centro comercial brindará estratégicamente conexión con la Estación Los Jardines de la Línea 1 situada en la cuadra 33 de la Av. Próceres de la Independencia, sirviendo de esta forma como importante medio de transporte a través de tren eléctrico que abarca distritos desde Lima Sur.

Un nuevo Cenco Mall pasará a inaugurarse en San Juan de Lurigancho, y sobre el terreno donde funcionaba el conocido Metro La Hacienda. (Fuente: ACCEP)

Según la información compartida por la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), la inversión para llevarse a cabo asciende a unos 230 millones de dólares necesarios con la finalidad de construir 7 niveles bajo una superficie arrendable de aproximadamente 107 mil m2.

Cabe recordar con respecto al lugar del proyecto, que este gran centro comercial a cargo de Cenco Malls, hoy se encuentra en la intersección de las avenidas Próceres de la Independencia y Jardines Este que precisamente incluye de manera estratégica, una conexión directa con la Línea 1 del Metro de Lima.