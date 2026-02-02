La práctica de deportes como el fútbol logra llevarse a cabo gracias a infraestructuras adecuadas, y sobre todo aforos que permiten recibir a miles de espectadores. Es así que la noticia entorno a la construcción de nuevo estadio, hoy llama la atención de medios e hinchas de importante club, y esto debido a ambicioso proyecto mediante el cual se plantea edificar recinto con capacidad para 100 mil personas, pero sin perder la esencia de popular zona europea.

ESTE CLUB DE FÚTBOL PLANEA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO ESTADIO Y CON CAPACIDAD PARA 100 MIL PERSONAS

A nivel global, los clubes de fútbol con destacada historia suelen plantear la renovación de ciertos ambientes o escenarios con largos años de inaugurado, siendo ahora reconocida institución inglesa aquella que llama la atención tras dar a conocer los detalles entorno a la ambición de construir nuevo estadio.

“Como pieza central de la regeneración de la zona de Old Trafford”, el Manchester United anunció en marzo de 2025 su intención de iniciar con los trabajos para edificar moderno recinto, y con capacidad para 100 mil espectadores buscar brindarle una mejor experiencia a fervorosos hinchas.

A través de comunicados oficiales, la información brindada remarca que el diseño del proyecto ha sido encargado a Foster + Partners, el estudio de arquitectura cuya labor implica no solamente la construcción de nuevo estadio para los ‘Diablos Rojos’, sino también un “destino futbolístico de primer nivel” junto con “plan maestro más amplio que incluya desarrollos de uso mixto”.

“Este debe ser uno de los proyectos más emocionantes del mundo actual, con una increíble trascendencia regional y nacional”, precisa Lord Norman Foster acerca del moderno y más grande recinto donde jugará el Manchester United tras más de 100 años en Old Trafford, y brindando los siguientes detalles al respecto:

“Todo comienza con la experiencia de los aficionados, acercándolos más que nunca al campo y generando un gran rugido acústico.

El estadio está rodeado por una enorme sombrilla que aprovecha la energía y el agua de lluvia, y alberga una nueva plaza pública que duplica el tamaño de Trafalgar Square.

El estadio, con una visión exterior, sería el corazón de un nuevo distrito sostenible, completamente transitable a pie, con transporte público y rodeado de naturaleza“.

EL OTRO CLUB INGLÉS QUE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE MEGAESTADIO Y CON INVERSIÓN ASCENDENTE A LOS MÁS DE $3 MILLONES

A nivel global, la pasión por el fútbol sigue en aumento, y donde logra manifestarse es precisamente mediante los estadios que hoy llaman la atención gracias a la ejecución de proyecto a partir del cual los hinchas de histórico club inglés, gozarán de novedosas e imponentes instalaciones con miras a próximas temporadas.

De manera sorpresiva, el Birmingham City de la English Football League Championship, ha publicado comunicado brindando los detalles entorno a la construcción de nuevo recinto deportivo, y ahora diseñado para albergar a 62 mil espectadores gracias a la gestión de Heatherwick Studio en colaboración con MANICA Architecture.

“Con demasiada frecuencia, los estadios parecen naves espaciales que podrían haber aterrizado en cualquier lugar, esterilizando el área circundante”, expresa Thomas Heatherwick como fundador y director de dicho estudio de arquitectura que revoluciona y marca tendencia cada vez que presenta algún trabajo, remarcando además durante presentación de iniciativa, que estas nuevas instalaciones deportivas, surgen de la propia ciudad ubicada al noroeste de Londres, “su fábrica de ladrillos, sus mil oficios y la artesanía que lo sustenta”.

La información brindada oficialmente por parte del Birmingham City que hoy busca el ascenso a la Premier League, evidencia fotografías que sorprenden debido a diseño de megaestadio mediante el cual se busca plasmar la rica herencia industrial de West Midlands, y denominado como Powerhouse Stadium, también llama la atención producto de los más de 3 millones de dólares invertidos.

Ubicado en Bordesley Green, el novedoso recinto con capacidad para 62 mil espectadores, no solo albergará partidos de fútbol, sino además diversos eventos deportivos y vinculados al entretenimiento gracias a la incorporación de ingeniería de vanguardia que lo convertirá en un nuevo e importante punto de referencia para la ciudad y visitantes.

LAS CARACTERÍSTICAS MÁS RESALTANTES DEL NUEVO E IMPONENTE ESTADIO DONDE JUGARÁ EL BIRMINGHAM CITY

Techo retráctil e inclinación móvil que permitirá flexibilidad durante los 365 días del año, y lo convierte en área ideal para grandes eventos deportivos, conciertos de música internacionales, así como experiencias culturales a gran escala.

El diseño del nuevo estadio del Birmingham City, busca acercar las gradas al terreno de juego, situándolas lo más inclinadas posible, y creando una pared de aficionados de 360 ​​grados.

La acústica de alto rendimiento del imponente estadio para 62 mil espectadores, amplificará el sonido del público, creando una atmósfera inolvidable para los aficionados locales.

Doce llamativas torres con forma de chimenea que bordean el recinto, según el Birmingham evocan las fábricas de ladrillo que antiguamente ocupaban el lugar, proporcionando así soporte estructural para la cubierta.