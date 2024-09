Durante estos días, una noticia viene llamando la atención de la comunidad científica debido a que un asteroide “potencialmente peligroso” estaría pasando cerca a la Tierra. Según información que brindó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) este fenómeno astronómico se llevaría a cabo en las próximas semanas, por lo que los amantes de la astronomía podrán observarlo con telescopios o equipos especializados. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNDO UN ASTEROIDE PODRÍA ROZAR LA TIERRA?

La NASA explicó que un asteroide o también llamado planeta menor pasaría muy cerca a la Tierra en la tercera semana de septiembre, por lo que junto a un grupo de expertos vienen monitoreando constantemente de que no represente un grave peligro para la humanidad. En ese sentido, mencionaron que las amenazas de impacto son bajas pero consideran que este fenómeno es “potencialmente peligroso”.

Los científicos indicaron que el asteroide ON 2024 es un cuerpo celeste de gran tamaño, con un diámetro de unos 220 metros. Por ejemplo, se compara con la longitud de dos canchas de fútbol y siempre se viene supervisando en caso de una trayectoria errática en su recorrido. De esta manera, este “planeta menor” tendrá un acercamiento a la Tierra el 17 de septiembre a las 12:30 p. m. (horario central de México), generando gran expectativa entre los apasionados e investigadores.

El asteroide ON 2024 pasará cerca a la Tierra el 17 de septiembre.

De acuerdo con el Observatorio Astronómico Bellatrix, el asteroide está clasificado como “potencialmente peligroso” por su tamaño y proximidad a la órbita terrestre. Sin embargo, los especialistas han señalado que, aunque pasará relativamente cerca en términos astronómicos, no representa una amenaza de impacto significativo. Así, estos fenómenos como este suelen suceder cada 10 años, con ciclos regulares de aproximación.

¿QUÉ ES UN ASTEROIDE?

Un asteroide o planeta menor es un pequeño cuerpo rocoso que orbita alrededor del Sol, por lo general en la región del sistema solar conocida como el cinturón de asteroides, que se ubica entre Marte y Júpiter. A diferencia de los planetas, los asteroides no tienen una forma esférica y suelen ser irregulares. Además, su tamaño puede variar desde unos pocos metros hasta varios cientos de kilómetros de diámetro.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LA CORTEZA TERRESTRE UBICADO DEBAJO DEL TÍBET?

La Unión Geofísica Americana presentaron un estudio en una conferencia que realizan cada año la cual indicaban que el Tíbet se estaría partiendo en dos a causa de la dinámica por la cual pasan ahora las placas india y euroasiática. Y es que, al momento de colisionar dos diferentes tipos de placas se realiza el proceso de subducción, es decir, la oceánica se desliza por debajo de la continental. Mientras que, si chocan dos placas continentales no se podría saber cuál terminará debajo de la otra, pues ambas tienen misma densidad, caso que ocurre ahora al sur del Tíbet, donde está el Himalaya.

No obstante, geólogos de China y Estados Unidos han logrado descubrir un tercer caso que no se consideraba y es la placa india que se está separando por la mitad, así como una lata de atún. Aunque, a esto se le conoce como una ruptura horizontal y no vertical, como suele pasar en las placas divergentes, ya sea de África e Islandia. Asimismo, el hallazgo de la ruptura de la placa india se conoció tras revisar ondas sísmicas a partir de 94 estaciones sismológicas que están en Asia y así identificar que dicha estructura cuenta por un lado con unos 200 kilómetros de profundidad y el otro cerca de 100 km.

“No sabíamos que los continentes podían comportarse de esta manera y eso, para la ciencia de la Tierra sólida, es bastante fundamental”, explicó Douwe van Hinsbergen, geodinámico de la Universidad de Utrecht (Países Bajos) y uno de los logró participar del reciente estudio.