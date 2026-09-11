El mundo no deja de sorprender cada vez más con el desarrollo de su infraestructura en diversos ámbitos, como vivienda y transporte, lo que impulsa el crecimiento de estos países. En ese sentido, recientemente ha llamado la atención de los internautas el desarrollo de un tren bala, considerado el más rápido del planeta por sus elevados estándares de velocidad y que logró alcanzar una cifra récord durante sus fases de ensayo. Este transporte ferroviario no solo promete convertirse en el más veloz del mundo, sino también superar a los sistemas ferroviarios de grandes potencias como Alemania y Japón. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿DÓNDE SE DESARROLLA EL TREN MÁS RÁPIDO DEL MUNDO?

A través de un artículo compartido por El Cronista, se conoció que China avanza hasta la fecha en el desarrollo de una nueva generación de trenes de alta velocidad con el nuevo CR450, un prototipo que alcanzó los 453 km/h durante las pruebas y que está previsto para operar comercialmente a 400 km/h, superando las velocidades de los modelos actualmente en servicio en Japón (320 km/h) y Alemania (330 km/h). Entre los principales prototipos, destacan el CR450AF y el CR450BF, desarrollados por CRRC.

Ambos cuentan con ocho vagones y ofrecen un mayor rendimiento que el actual CR400 Fuxing. Inclusive, pueden alcanzar los 350 km/h en 4 minutos y 40 segundos, además de reducir en 22 % la resistencia aerodinámica y en 20 % el consumo energético. Asimismo, mantienen una distancia de frenado de 6 500 metros, disminuyen el ruido en el interior y aumentan en 4 % el espacio disponible para los pasajeros. Más de 4 000 sensores permiten supervisar el funcionamiento del tren en tiempo real y detectar posibles fallas de manera anticipada.

¿DÓNDE CONSTRUYEN EL TREN BALA QUE PROMETE CAMBIAR EL TRANSPORTE EN LATINOAMÉRICA?

A través de El Cronista se informó que Brasil impulsa el primer tren bala de Latinoamérica, un proyecto que conectará Río de Janeiro, São Paulo y Campinas en aproximadamente 1 hora y 45 minutos. Y es que, entre los principales beneficios del Tren de Alta Velocidad (TAV) destacan su capacidad para superar los 350 km/h, reducir de manera considerable los tiempos de traslado, conectar los principales polos económicos del país y posicionarse como una alternativa competitiva frente al transporte aéreo. Asimismo, en cuanto a su tecnología ferroviaria moderna, el TAV incorporará vías exclusivas para alta velocidad, sistemas de señalización digital, control automático de operación y un diseño aerodinámico orientado a maximizar su rendimiento y eficiencia.