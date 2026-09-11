Por Redacción EC

El mundo no deja de sorprender cada vez más con el desarrollo de su infraestructura en diversos ámbitos, como vivienda y transporte, lo que impulsa el crecimiento de estos países. En ese sentido, recientemente ha llamado la atención de los internautas el desarrollo de un tren bala, considerado el más rápido del planeta por sus elevados estándares de velocidad y que logró alcanzar una cifra récord durante sus fases de ensayo. Este transporte ferroviario no solo promete convertirse en el más veloz del mundo, sino también superar a los sistemas ferroviarios de grandes potencias como Alemania y Japón. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.