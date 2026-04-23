Por Luis Carlo Merino

Diversos son los países del mundo que actualmente cuentan con infraestructuras que generan expectativa debido a su extensión, y esa capacidad para reducir tiempos de recorrido entre ciudades. En ese sentido, hoy América Latina llama la atención producto de la construcción de lo que se convertirá en el tren más veloz de la región, y esto gracias a una velocidad de más de 350 km/h acompañada de trascendentales detalles tecnológicos. A continuación, te compartimos todos los detalles al respecto, y en qué consiste básicamente la edificación de nueva red ferroviaria construida sobre terreno de potencia sudamericana.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.