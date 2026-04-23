Diversos son los países del mundo que actualmente cuentan con infraestructuras que generan expectativa debido a su extensión, y esa capacidad para reducir tiempos de recorrido entre ciudades. En ese sentido, hoy América Latina llama la atención producto de la construcción de lo que se convertirá en el tren más veloz de la región, y esto gracias a una velocidad de más de 350 km/h acompañada de trascendentales detalles tecnológicos. A continuación, te compartimos todos los detalles al respecto, y en qué consiste básicamente la edificación de nueva red ferroviaria construida sobre terreno de potencia sudamericana.

EL TREN QUE ALCANZARÁ LOS 350 KM/H Y SE CONSTRUIRÁ EN AMÉRICA LATINA

A nivel global, los gobiernos de países con cierto poderío económico, ponen en marcha proyectos que buscan mejorar el tránsito, y así beneficiar a las poblaciones, siendo ahora el ya denominado “tren más veloz de Latinoamérica”, aquel moderno sistema de transporte ferroviario que contará con propulsión 100% eléctrica, por ejemplo, entre otros atributos.

De esta forma Brasil presenta el llamado Trem de Alta Velocidade (TAV) que utilizando tecnología de última generación, busca conectar las ciudades de Río de Janeiro, Sao Paulo y Campinas, favoreciendo así, y a más de 350 km/h, el desplazamiento diario de ciudadanos tras reducirse el flujo de autos de manera significativa.

Estimándose inicio de construcción de moderno sistema de transporte ferroviario para el 2027, y bajo una inversión que oscila entre los 10 mil y 20 mil millones de dólares, desde el gobierno de Brasil se revela que dicho ferrocarril contará además con túneles y viaductos, autorización federal estimada de 99 años, y hasta sistemas avanzados de monitoreo en tiempo real que permitirán supervisar el estado de infraestructura.

EL NUEVO “TREN BALA SUBMARINO” QUE CONECTARÁ DOS CIUDADES CHINAS A CASI 300 KM/H

Transcurre el tiempo, y noticias provenientes de China no dejan de sorprendernos en cuanto a infraestructura ferroviaria se refiere, siendo ahora el nuevo “tren bala submarino”, aquel megaproyecto que se convertiría en el más largo del mundo.

Buscando unir las penínsulas de Liaodong y Shandong, y costando aproximadamente unos 36 mil millones de dólares, el denominado Bohai Strait Tunnel figura diseñado para recorrer casi 300 km/h, y en apenas 40 minutos terminar conectando las ciudades de Dalian y Yantai.

En relación a sus características, resulta importante destacar que este nuevo “tren bala submarino” que se construye en China, busca reducir drásticamente los tiempos de viaje entre dos de sus principales centros logísticos e industriales, y contemplando una vez inaugurado, la operatividad de tanto sensores avanzados para detectar filtraciones, movimientos y presiones, como sistemas de ventilación inteligentes y hasta centros de monitoreo en tiempo real cuya funcionalidad estará a cargo de la inteligencia artificial.

ASÍ LUCE LA ESTACIÓN DE TREN UBICADA EN CHINA Y QUE SE CONSTRUYÓ REQUIRIENDO SOLAMENTE 9 HORAS

El tiempo transcurre, y China como país no deja de sorprendernos, siendo la construcción de estación de tren ocurrida en tan solo 9 horas, aquella edificación que luego de 8 años sigue asombrando al mundo.

Contando con el sincronizado trabajo de más de 1.000 obreros, el terminal ferroviario de Nanlong terminó conectándose con las vías de Ganlong, Ganruilong y Zhanglong a fines de 2018, debiendo instalarse también señales de tráfico, una serie de equipos de monitoreo, y hasta semáforos.

En tan solo 9 horas, un ejército de empleados chinos que conformaron organización militar, y utilizaron de manera simultánea hasta 23 excavadoras, consiguió lo impensado construyendo dicha estación de tren ubicado al sureste de la potencia asiática caracterizada por la edificación de imponentes obras de ingeniería.