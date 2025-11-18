El aprendizaje de diversas asignaturas parte de contar con una buena educación impartida por parte de colegios que además de buenos profesores, ofrezcan las instalaciones adecuadas para el desarrollo de niños y adolescentes. Al respecto, resulta importante hacer mención de la infraestructura que posee el colegio público más grande del Perú, y esto no solo gracias a la habilitación de piscina y coliseo, sino también otros ambientes cuyas características resaltan como parte de más de 100 años de historia.

EL IMPONENTE COLEGIO PÚBLICO PERUANO QUE CON MÁS DE 100 AÑOS DE HISTORIA HOY CUENTA CON PISCINA, COLISEO, ENTRE OTROS AMBIENTES

Diversas infraestructuras educativas que permanecen en actividad con el aporte del Gobierno, evidencian asombro por las áreas que lo componen por ejemplo, entre otros aspectos, pero ninguna tan impresionante como un colegio nacional de Perú que se ubica en la ‘Capital de la Amistad’, y tiene más de un siglo de antigüedad.

Con un tamaño compuesto por 25 hectáreas, la Institución Educativa Emblemática (IEE) a la cual nos referimos se llama “San José”, y por sus amplios ambientes que incluyen piscina y coliseo, anualmente beneficia a miles de estudiantes del nivel primario y secundario, siendo catalogada como la más grande incluso superando en dimensiones a la número 1 de Lima por capacidad.

La IEE “Juan Guerrero Quimper” del distrito de Villa María del Triunfo se erige dentro de la capital, pero a nivel nacional ocupa el segundo puesto por detrás del colegio ubicado en la ciudad de Chiclayo que hace 12 años (2013) fue objeto de obras y posterior remodelación.

A continuación, te compartimos detalles acerca de los otros espacios o ambientes que cubren las 25 hectáreas, y constituyen al “San José” como el más extenso del Perú:

6 pabellones con más de 80 aulas

Amplios patios recreativos

Biblioteca

Sala de banda

Auditorio

Salas de cómputo

Áreas deportivas

Cabe resaltar y recordar, que tras la remodelación del Colegio Nacional “San José” en 2013, la emblemática institución lambayecana formó parte de los Juegos Bolivarianos donde se utilizaron el velódromo, y las canchas de hockey y rugby.

ORIGEN E HISTORIA DE “SAN JOSÉ”, EL COLEGIO PÚBLICO MÁS GRANDE DEL PERÚ

Los antecedentes de tan emblemática institución estatal peruana datan de hace casi 200 años, cuando el Gobierno de Don Andrés de Santa Cruz que presidía el Consejo de Gobierno, promulgó el Decreto Supremo 118 que establecía la creación de un Colegio de Ciencias en Lambayeque.

Tras desorganizaciones administrativas, la guerra con Colombia, continuas revoluciones que asolaron al país, y además inundaciones por los desbordes del río Zaña, que imposibilitaron dicha instauración, pasaron más resoluciones gubernamentales que tenían el mismo propósito en la villa de Chiclayo, hasta que finalmente y durante el primer gobierno del mariscal Ramón Castilla, empezaría a tener sentido la implantación de una institución educativa.

El 11 de mayo de 1859, por último se terminó ordenando la planificación del mítico y glorioso “San José” ubicado en Lambayeque, indicándose el número de cátedras que deberían operar en el lugar establecido, y también llevándose a cabo el nombramiento del personal que debería dirigir el referido plantel.