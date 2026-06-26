El deshielo acelerado de los polos está redistribuyendo la masa del planeta y frenando ligeramente su rotación, alargando los días a un ritmo nunca visto en millones de años. (Imagen: Gemini IA)
El deshielo acelerado de los polos está redistribuyendo la masa del planeta y frenando ligeramente su rotación, alargando los días a un ritmo nunca visto en millones de años. (Imagen: Gemini IA)
Por Redacción EC

Durante décadas, la rotación de la Tierra fue considerada uno de los procesos más estables del planeta. Sin embargo, una reciente investigación realizada por científicos de la Universidad de Viena y la ETH de Zúrich concluyó que el calentamiento global está modificando ese equilibrio de una manera nunca antes registrada en los últimos 3,6 millones de años. El fenómeno, aunque imperceptible para la vida cotidiana, está haciendo que los días sean ligeramente más largos.