Durante décadas, la rotación de la Tierra fue considerada uno de los procesos más estables del planeta. Sin embargo, una reciente investigación realizada por científicos de la Universidad de Viena y la ETH de Zúrich concluyó que el calentamiento global está modificando ese equilibrio de una manera nunca antes registrada en los últimos 3,6 millones de años. El fenómeno, aunque imperceptible para la vida cotidiana, está haciendo que los días sean ligeramente más largos.

Los expertos explican que el principal responsable de este cambio es el acelerado deshielo de los glaciares y de las grandes capas de hielo de Groenlandia y la Antártida. A medida que enormes cantidades de agua se desplazan desde los polos hacia los océanos, la distribución de la masa terrestre cambia, provocando que el planeta gire un poco más despacio, del mismo modo que una patinadora reduce su velocidad al extender los brazos mientras gira.

¿Por qué la Tierra gira cada vez más despacio?

La desaceleración de la rotación terrestre es un fenómeno natural que ha ocurrido durante millones de años debido, principalmente, a la influencia gravitacional de la Luna. No obstante, los científicos afirman que ahora existe un nuevo factor capaz de modificar ese proceso: el cambio climático provocado por la actividad humana. El derretimiento del hielo redistribuye la masa del planeta y altera su momento de inercia, ralentizando el giro terrestre.

Aunque el cambio es extremadamente pequeño —la duración del día aumenta alrededor de 1,33 milisegundos por siglo—, los investigadores destacan que el ritmo observado desde el año 2000 supera ampliamente las variaciones registradas durante millones de años. Según los autores del estudio, si el calentamiento global continúa intensificándose, la influencia humana podría superar incluso el efecto que actualmente ejerce la gravedad de la Luna sobre la duración de los días hacia finales de este siglo.

Un hallazgo que sorprende a la comunidad científica

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores combinaron modelos climáticos, registros geológicos y mediciones satelitales de alta precisión. El análisis permitió reconstruir la evolución de la rotación terrestre durante millones de años y comparar ese comportamiento con los cambios registrados en las últimas décadas. Los resultados muestran que el actual ritmo de desaceleración no tiene precedentes conocidos desde finales del Plioceno.

Los especialistas aclaran que la población no percibirá estos cambios en su vida diaria, ya que hablamos de milésimas de segundo. Sin embargo, sí representan un dato de enorme relevancia para disciplinas como la geodesia, la navegación por satélite, la astronomía y los sistemas globales de medición del tiempo, que requieren una precisión extrema para funcionar correctamente.

¿Qué consecuencias podría tener este fenómeno?

Los científicos sostienen que este descubrimiento no significa que los días vayan a durar 25 horas en un futuro cercano. Ese escenario solo ocurriría dentro de cientos de millones de años si las condiciones del sistema Tierra-Luna permanecieran similares a las actuales. No obstante, el estudio evidencia que el cambio climático está afectando procesos fundamentales del planeta que hasta hace poco se creían prácticamente inalterables.

Más allá de la curiosidad científica, el hallazgo refuerza la importancia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y frenar el deshielo de los polos. Para los investigadores, la desaceleración de la rotación terrestre es una nueva prueba de que las actividades humanas ya están modificando el funcionamiento físico de la Tierra, dejando una huella que podría perdurar durante millones de años.

¿Nos afectará que los días sean más largos?

La primera reacción suele ser pensar en cambios dramáticos, como días de 25 horas en pocas generaciones. La realidad es mucho menos cinematográfica: según proyecciones, un escenario con días de 25 horas podría tomar cientos de millones de años, si se mantuviera una tendencia acumulativa extrema. Lo que sí es relevante hoy es que esa desaceleración obliga a hacer pequeños ajustes en sistemas muy sensibles, como los relojes atómicos, la navegación satelital o los modelos climáticos globales.

Para la vida cotidiana, el impacto directo es prácticamente imperceptible: nadie puede notar a simple vista que su jornada dura unas milésimas más. Pero a escala de siglos y milenios, estos pequeños desajustes se acumulan y se entrelazan con otros cambios del sistema Tierra, desde el comportamiento de las mareas hasta la forma en que calculamos calendarios astronómicos, eclipses y órbitas.