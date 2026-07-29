Un descubrimiento arqueológico realizado en el este de China está cambiando la manera en que se entiende el origen de una de las bebidas más populares del mundo: la cerveza. Un equipo internacional de investigadores encontró pruebas de que comunidades neolíticas ya dominaban técnicas de fermentación hace unos 10.000 años, antes de la aparición de las grandes civilizaciones asiáticas. Los análisis de antiguas vasijas revelaron que estas poblaciones elaboraban una bebida a base de arroz para ceremonias y celebraciones, una práctica estrechamente vinculada con los primeros cultivos de este cereal. A continuación, te contamos cómo preparaban esta antigua cerveza y por qué este descubrimiento cambia lo que se sabía sobre sus orígenes.

¿CÓMO PREPARABAN CERVEZA HACE 10.000 AÑOS?

Las evidencias proceden del yacimiento arqueológico de Shangshan, ubicado en la actual provincia china de Zhejiang. Allí, especialistas analizaron doce recipientes de cerámica con una antigüedad estimada de entre 9.000 y 10.000 años. Mediante estudios microscópicos de residuos vegetales, granos de almidón y restos de hongos, comprobaron que esas vasijas fueron utilizadas para elaborar una bebida fermentada.

Las investigaciones también permitieron identificar diferentes componentes que respaldan el uso de técnicas avanzadas para la época. La receta combinaba arroz domesticado con otros cereales, además de bellotas y bulbos de lirio. Para iniciar el proceso de fermentación utilizaban un cultivo tradicional conocido como qu, compuesto por levaduras y mohos del género Monascus, capaces de transformar los almidones en alcohol.

¿POR QUÉ ESTE DESCUBRIMIENTO CAMBIA LA HISTORIA DE LA CERVEZA?

Durante mucho tiempo se creyó que la producción de bebidas alcohólicas apareció después de que la agricultura estuviera plenamente establecida. Sin embargo, esta investigación plantea un escenario diferente. Los resultados indican que la elaboración de cerveza y la domesticación del arroz avanzaron prácticamente al mismo tiempo, lo que modifica las teorías aceptadas sobre el nacimiento de estas prácticas. Este hallazgo ofrece nuevas pistas sobre la evolución de las primeras comunidades agrícolas en Asia oriental.

Los investigadores también reprodujeron experimentalmente el método de fermentación y obtuvieron resultados similares a los observados en las piezas arqueológicas, confirmando que las marcas encontradas fueron producto de un proceso antiguo y no de contaminación reciente, según informa La República.

¿QUÉ IMPORTANCIA TENÍA ESTA BEBIDA PARA LAS PRIMERAS COMUNIDADES?

Los científicos sostienen que esta cerveza de arroz no era una bebida de consumo cotidiano. Su preparación estaba reservada para reuniones especiales, celebraciones colectivas y ceremonias con un significado ritual. Estos encuentros habrían fortalecido los vínculos entre los integrantes de la comunidad y favorecido la cooperación entre distintos grupos.

Además, los expertos consideran que la necesidad de producir este tipo de bebidas pudo impulsar el cultivo del arroz y estimular nuevas formas de organización social. Incluso, creen que estas prácticas contribuyeron a consolidar tradiciones compartidas entre distintas poblaciones de la región.

De esta manera, el hallazgo no solo ofrece información sobre el origen de la cerveza, sino también sobre cómo la alimentación, la tecnología y las tradiciones contribuyeron al desarrollo de algunas de las primeras sociedades agrícolas de Asia oriental.

VÍDEO RECOMENDADO: