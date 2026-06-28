Estos son los principales detalles del nuevo Estadio Universitario, un moderno escenario deportivo con capacidad para 65 mil espectadores que aspira a posicionarse entre los mejores de América Latina. Asimismo, el proyecto destaca por su innovador diseño arquitectónico y por incorporar estándares de última generación que transformarán la experiencia de los aficionados. Actualmente, ha sido concebido como un recinto multipropósito, sostenible, accesible e integrado a los más altos estándares internacionales, este estadio contará con infraestructura e ingeniería de quinta generación. Además, incorporará tecnología de vanguardia aplicada a escenarios deportivos, consolidándose como un referente para el fútbol latinoamericano y marcando un antes y un después en el desarrollo de este tipo de instalaciones en la región.

Conoce este estadio y su proyección como un recinto moderno, grande y desarrollado con mejores instalaciones

La infraestructura deportiva del norte de México se prepara para una transformación histórica con la construcción del Nuevo Estadio Universitario. Este moderno recinto tendrá una capacidad superior a la del Estadio BBVA, conocido como el “Gigante de Acero” y hogar de los Rayados de Monterrey. Actualmente, este estadio puede albergar a 53,500 aficionados y ha sido una de las principales sedes de la Copa Mundial de la FIFA, además de consolidarse durante los últimos años como un referente del fútbol mexicano por su arquitectura innovadora y sus certificaciones en sostenibilidad. Sin embargo, el proyecto contempla un mayor aforo, con capacidad para 65 mil espectadores, además de incorporar soluciones ecológicas, espacios multifuncionales y tecnología de conectividad digital de última generación. Con estas características, busca posicionarse como uno de los recintos más avanzados de América Latina y superar los estándares que hasta ahora han distinguido al Estadio BBVA.

Estas son las características del Nuevo Estadio Universitario que será un complejo multifuncional para los partidos

El Nuevo Estadio Universitario sobresale por incorporar estándares de clase mundial, concebidos para funcionar no solo como sede de encuentros deportivos, sino también como un complejo de usos múltiples con actividad durante todo el año. Gracias a su concepto de quinta generación, el proyecto reunirá los siguientes elementos principales:

Infraestructura sostenible e inclusiva: El recinto ha sido diseñado para garantizar la accesibilidad de todas las personas y optimizar el uso de los recursos naturales mediante criterios de sostenibilidad ambiental. Además, tendrá una capacidad para albergar a 65 mil espectadores.

El recinto ha sido diseñado para garantizar la accesibilidad de todas las personas y optimizar el uso de los recursos naturales mediante criterios de sostenibilidad ambiental. Además, tendrá una capacidad para albergar a 65 mil espectadores. Complejo urbano de gran escala: Más allá del estadio, el proyecto contempla la creación de plazas, andadores y amplias áreas verdes que dinamizarán el entorno y ofrecerán espacios de recreación y convivencia para la comunidad en una superficie superior a 50 mil metros cuadrados.

Más allá del estadio, el proyecto contempla la creación de plazas, andadores y amplias áreas verdes que dinamizarán el entorno y ofrecerán espacios de recreación y convivencia para la comunidad en una superficie superior a 50 mil metros cuadrados. Movilidad y acceso eficientes: Para facilitar el ingreso y la salida de los asistentes, el complejo contará con más de 7 mil espacios de estacionamiento, mejorando significativamente la conectividad y la experiencia de los visitantes durante cualquier tipo de evento.

Según su ubicación estratégica promete una experiencia de clase mundial con mejor visibilidad y mayor capacidad

El Nuevo Estadio Universitario estará ubicado en un punto estratégico que conectará los municipios de Monterrey y San Nicolás de los Garza, lo que facilitará el acceso de miles de aficionados. Su propuesta arquitectónica busca ofrecer una experiencia inmersiva de primer nivel, con una capacidad superior a la del actual estadio de Guadalupe, Nuevo León, que dispone de más de 43 mil asientos generales y alrededor de 300 suites. Los responsables de la obra explicaron que la estructura del recinto ha sido diseñada para optimizar la inclinación de las tribunas, permitiendo que todos los espectadores disfruten de una visión privilegiada del terreno de juego, incluso con un mayor aforo. De esta manera, el estadio cumplirá e incluso superará los estándares internacionales establecidos por la FIFA en materia de visibilidad, confort y experiencia para los asistentes.

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