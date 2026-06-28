Por Redacción EC

Estos son los principales detalles del nuevo Estadio Universitario, un moderno escenario deportivo con capacidad para 65 mil espectadores que aspira a posicionarse entre los mejores de América Latina. Asimismo, el proyecto destaca por su innovador diseño arquitectónico y por incorporar estándares de última generación que transformarán la experiencia de los aficionados. Actualmente, ha sido concebido como un recinto multipropósito, sostenible, accesible e integrado a los más altos estándares internacionales, este estadio contará con infraestructura e ingeniería de quinta generación. Además, incorporará tecnología de vanguardia aplicada a escenarios deportivos, consolidándose como un referente para el fútbol latinoamericano y marcando un antes y un después en el desarrollo de este tipo de instalaciones en la región.