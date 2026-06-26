Actualmente, Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, ya que permite a sus usuarios ver una amplia variedad de series, películas, documentales, anime y contenido original. Inclusive, las personas pueden acceder a su servicio desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como smart TV, teléfonos, tabletas, laptops, consolas de videojuegos y reproductores multimedia. Por ello, como todos los meses, la empresa estadounidense presenta a sus usuarios los nuevos lanzamientos con el objetivo de que se conviertan entre sus preferidos y principalmente se posicionen como las más vistas. En ese contexto, una serie europea ha captado la atención de numerosos espectadores debido a su trama criminal, logrando gran repercusión tras su reciente estreno en la plataforma. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ NUEVA SERIE DE NETFLIX LIDERA LOS RANKINGS EN AMÉRICA LATINA?

De acuerdo con el medio El Esquiu, Netflix estrenó el pasado 10 de junio una de las series de crimen más esperadas por los fanáticos, “Los colores del mal: Negro”, una producción que rápidamente generó interés entre los seguidores del género. Así, tras su lanzamiento, esta producción europea se ubicó entre las más vistas en varios países de América Latina, como en México, España y Argentina, por lo que gran parte del éxito se debió a una saga basada en las novelas de Malgorzata Oliwia Sobczak. En cuanto a la trama de la serie, trata de un fiscal recién llegado que investiga la desaparición de un niño en un pequeño pueblo, descubriendo secretos relacionados con un antiguo caso de personas desaparecidas.

¿EN QUÉ PERSONAJE SE BASARÁ EL NUEVO SPIN-OFF DE ‘LA CASA DE PAPEL’ EN NETFLIX?

Los fanáticos de ‘La casa de papel’ se mantuvieron a la expectativa tras el estreno de ‘Berlín 2′ el pasado 15 de mayo a través de Netflix. Mientras tanto, ha surgido una noticia que ha llamado la atención de más de uno, al revelarse que el gigante del streaming, junto con la productora Vancouver Media, prepara una historia basada en el coronel Luis Tamayo (Fernando Cayo), que llevaría por título provisional ‘Buscametales’, conforme comparte El País y Praim Taim.

Esta serie tendría cuatro capítulos y retomará la historia tras el desenlace de la serie original para centrarse en el equipo policial encabezado por Tamayo. La nueva producción seguirá la intensa búsqueda del oro que la banda de El Profesor consiguió extraer del Banco de España, una misión que para las autoridades se convierte en una auténtica cuestión de honor y en el eje principal de la interesante trama.