Por Redacción EC

Diversos son los países del mundo que actualmente gozan de un transporte público eficiente, y esto gracias a moderna línea de autobuses como la que hoy le otorga China a gobierno latinoamericano muy particular. Al respecto, ahora la noticia trasciende debido a no solo la alianza estratégica generada con dicha potencia asiática, sino también la modernización de flota a partir de la cual mandato puntual de América Latina, busca beneficiar a población con servicio de última generación que incluye aire acondicionado, frenos ABS y cámaras de seguridad. Conoce a las 180 unidades de la marca Yutong, detalles al respecto y mucho más de manera oficial.

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