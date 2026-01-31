Los recursos como fuente de energía revisten de gran importancia para la sostenibilidad del mundo, y países que los utilizan terminan potenciándose a partir de impulsar propia maquinaria industrial, transporte y la producción de energía eléctrica nacional. Al respecto, hoy vamos a referirnos al petróleo y esas reservas que de manera crucial fortalecen el desarrollo de quienes lo exportan, siendo Latinoamérica la región donde un territorio en particular llama la atención albergando la segunda mayor cantidad de yacimientos de crudo, y solamente detrás de Venezuela.

ESTE PAÍS LATINOAMERICANO POSEE LA SEGUNDA MAYOR RESERVA DE PETRÓLEO A NIVEL REGIONAL

A nivel internacional, diversos países del mundo generan ingresos a través de la extracción de preciados hidrocarburos como el petróleo, pero solamente algunos son los que se sitúan en el podio de los que albergan la mayor cantidad de reservas listas para proceder a obtener variados productos.

En ese sentido, hoy resaltamos a Brasil como una de las naciones latinoamericanas cuya fortaleza radica en llevar a cabo el proceso que consiste en perforar un pozo en particular situado en la superficie del terreno a fin de transformar dicho líquido aceitoso en envases, neumáticos, y otros similares de acuerdo a sus características de densidad, viscosidad, color, y capacidad calorífica.

Considerando diversos aspectos, el país que gobierna Lula da Silva solo figura detrás de Venezuela que representa a Sudamérica ocupando el primer lugar en el listado de países del mundo que mayor cantidad de reservas de petróleo posee, seguido muy de cerca por Arabia Saudita, y en tercer lugar por Canadá.

Tengamos en cuenta que el almacenamiento probado es una medida tanto de la energía de combustibles fósiles, como de tan preciado hidrocarburo, y también gas natural y carbón.

LOS USOS MÁS RELEVANTES QUE SE LE DA AL PETRÓLEO ACTUALMENTE

Generación de electricidad

El petróleo se utiliza como combustible en centrales eléctricas para generar electricidad, donde es quemado en calderas para calentar agua y producir vapor que luego se usa para mover las turbinas y generar electricidad.

Esta es una de las formas más tradicionales de generar electricidad, pero cada vez se está utilizando menos debido a la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Transporte

El petróleo es la principal fuente de combustible para vehículos y maquinaria pesada en forma de sus derivados como la gasolina, el diésel y el jet fuel esenciales para el sector de transporte de personas y mercancías.

Construcción e infraestructuras

El petróleo es un componente esencial en la producción de algunos materiales de la construcción como bitúmenes impermeabilizantes, y por supuesto del asfalto, así como material indispensable en el funcionamiento de infraestructuras para transporte como carreteras y aeropuertos.

Fabricación de plásticos

Los plásticos se utilizan en una amplia variedad de productos, desde envases y embalajes hasta productos electrónicos y juguetes.

Sin embargo, el uso excesivo de plásticos está causando problemas ambientales importantes como la contaminación del mar y la acumulación de basura en los basureros.

Usos domésticos

El petróleo se utiliza como combustible para calefacción y cocina en hogares y edificios comerciales de todo el mundo.

Los combustibles derivados del petróleo son quemados en calderas o estufas para producir energía térmica utilizada para calentar el agua y el aire dentro de los edificios.

Refinación de metales

Como combustible, los derivados del petróleo son quemados en calderas o quemadores para generar altas temperaturas en hornos de fundición, lo cual permite que los metales se fundan y eliminen impurezas.

Cabe destacar, que algunos derivados del petróleo se utilizan como lubricantes para engrasar la maquinaria utilizada en la metalurgia, y otros tipos de industria.

Fuente: Structuralia