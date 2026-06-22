Un reciente ranking de Numbeo, una plataforma de análisis de datos, ha revelado un panorama preocupante sobre la calidad de vida en Latinoamérica, señalando que un país enfrenta desafíos abrumadores. El ranking en cuestión, basado en datos recopilados directamente de usuarios, ofrece una visión detallada de los factores que impactan el bienestar de los ciudadanos, desde la seguridad y el acceso a la atención médica hasta el costo de vida y la contaminación. Sin embargo, en esta edición, revelaron que una nación logró superar incluso a economías consideradas referentes mundiales y a mercados emergentes de rápido crecimiento, como Rusia y China, reafirmando su desempeño en aspectos vinculados a la calidad de vida. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ PAÍS DE LATINOAMÉRICA ES CONSIDERADA LA SUIZA DE LA REGIÓN?

De acuerdo con la plataforma Numbeo, Uruguay volvió a liderar el índice de calidad de vida en América Latina para este 2026, destacando por su estabilidad política, acceso a servicios de salud, calidad ambiental y sólidas condiciones institucionales, factores que han consolidado su posición como referente regional en bienestar y desarrollo social.

A pesar de que el costo de vida en Montevideo es superior al de otras ciudades de la región, factores como la seguridad, el acceso a servicios, la estabilidad y la calidad ambiental compensan esa diferencia. Así, este estudio evalúa aspectos como salud, poder adquisitivo, contaminación, tráfico, vivienda y seguridad para medir la calidad de vida de los habitantes, conforme comparte Diario Uno.

UNA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA REVELA QUE LOS TERREMOTOS FORMAN PEPITAS DE ORO

A través de una investigación liderada por científicos de la Universidad de Monash y compartida en la revista Nature Geoscience, reveló que los terremotos desempeñan un rol determinante en la formación de pepitas de oro, al activar propiedades eléctricas en cristales de cuarzo ubicados en la corteza terrestre. Según detalla el estudio, mientras se desarrolla el movimiento telúrico se ejerce una presión sobre este silicato y genera voltaje a través de la piezoelectricidad, generando cargas eléctricas. Inclusive, este mecanismo desencadena reacciones electroquímicas que convierten el oro presente en fluidos geológicos en partículas sólidas, las cuales se van depositando sobre la superficie del material rocoso.

De esta manera, con el objetivo de disipar las especulaciones, los científicos llevaron a cabo ensayos de laboratorios para alterar los cristales de cuarzo sumergidos en soluciones con presencia del metal precioso, obteniendo favorables resultados. Es decir, la electricidad generada es suficiente para inducir la precipitación del elemento y promover la agregación de nanopartículas, las cuales funcionan como núcleos iniciales de crecimiento. Eso no es todo, gracias a su conductividad, los trozos áureos preexistentes favorecen la acumulación gradual de nuevas capas, lo que posibilita que pequeños depósitos evolucionen con el tiempo hasta convertirse en pepitas de mayor tamaño, conforme comparte La República.