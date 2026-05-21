En Sudamérica, el tráfico aéreo cumple un papel fundamental en la conectividad regional y el impulso del turismo, al movilizar cada año a millones de pasajeros entre distintos países y ciudades principales. De hecho, en los últimos años, el sector ha experimentado una recuperación sostenida y un crecimiento impulsado por atractivos turísticos, los viajes corporativos y la expansión de las aerolíneas de bajo costo. En ese contexto, de acuerdo con la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo, el tráfico total de pasajeros en la región alcanzó los 43,1 millones de viajeros al cierre de marzo de 2026, cifra que representa un crecimiento interanual del 6 % respecto al mismo periodo del año pasado. Frente a ello, un país se posiciona en el primer lugar como uno de los principales impulsores del tránsito aéreo, pese a los desafíos que enfrenta la industria a nivel mundial. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ PAÍS DE SUDAMÉRICA IMPULSA EL CRECIMIENTO DEL TRAFICO AÉREO?

La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (Alta) informó que la región alcanzó los 43,1 millones de viajeros al cierre de marzo de 2026, lo que representó que 2,45 millones de pasajeros adicionales viajaran desde, hacia y dentro de América Latina y el Caribe. Sin embargo, según el estudio, reveló que más del 70 % del aumento neto de viajeros registrado durante marzo se concentró en solo cuatro países: Brasil, Colombia, República Dominicana y Panamá.

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En cuanto a Brasil, el país se posicionó como el principal aportante neto al sumar 852.000 viajeros adicionales y alcanzar un total de 11,1 millones de pasajeros durante el mes, lo que representó un crecimiento interanual de 8,3 %. Asimismo, el mercado doméstico brasileño acumuló 19 meses consecutivos de resultados positivos, mientras que el segmento internacional avanzó 9,8 %, alcanzando el mayor volumen histórico registrado para un mes de marzo, conforme comparte Bloomberg y Extra.

¿DÓNDE ESTÁ UBICADO LA ESTACIÓN DE TREN MÁS GRANDE DEL MUNDO?

Una buena noticia recibieron miles de ciudadanos el pasado 27 de junio de 2025, cuando se inauguró la estación de tren más grande del planeta en la ciudad de Chongqing, en China. Este megaproyecto es conocido como Chongqing East Railway Station y cuenta con una extensión superior a 1,22 millones de metros cuadrados, equivalente a unas 170 canchas de fútbol. De esta manera, el nuevo centro de transporte está diseñado para atender un flujo de hasta 16 000 pasajeros por hora, considerando operaciones de salida y llegada, así como conectar ciudades como Shanghái, Chengdu, Cantón y Pekín en poco tiempo, gracias a sus trenes bala.

Eso no es todo, pues a primera vista esta estación, inspirada en la región montañosa de la ciudad, tiene una apariencia a los grandes aeropuertos internacionales, equipada con moderna tecnología para una mejor experiencia de los miles de ciudadanos. De hecho, dentro de sus instalaciones se distribuyen más de 5 000 asientos, estaciones equipadas con puertos USB, locales comerciales, áreas gastronómicas y pantallas digitales que abarcan todos los sectores del recinto. Asimismo, dispone de 15 plataformas y 29 vías organizadas estratégicamente para reducir la congestión, incluso durante los horarios de mayor demanda.