Por Redacción EC

En Sudamérica, el tráfico aéreo cumple un papel fundamental en la conectividad regional y el impulso del turismo, al movilizar cada año a millones de pasajeros entre distintos países y ciudades principales. De hecho, en los últimos años, el sector ha experimentado una recuperación sostenida y un crecimiento impulsado por atractivos turísticos, los viajes corporativos y la expansión de las aerolíneas de bajo costo. En ese contexto, de acuerdo con la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo, el tráfico total de pasajeros en la región alcanzó los 43,1 millones de viajeros al cierre de marzo de 2026, cifra que representa un crecimiento interanual del 6 % respecto al mismo periodo del año pasado. Frente a ello, un país se posiciona en el primer lugar como uno de los principales impulsores del tránsito aéreo, pese a los desafíos que enfrenta la industria a nivel mundial. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.