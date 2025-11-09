A nivel global, la existencia de las personas transcurre de acuerdo a diversos factores, y entre los cuales resaltan aspectos como el económico, urbano y social también. Entorno a lo mencionado, hoy precisamente llama la atención la publicación de ranking 2025 donde país sudamericano lidera puntuaciones a nivel regional tras haber logrado estabilidad hasta en el plano político, y de esa forma sus ciudadanos y residentes, pueden obtener mayor calidad de vida que incluso la ofrecida por parte de potencias como Rusia y China.

ESTE PAÍS SUDAMERICANO SUPERA A CHINA Y RUSIA OFRECIENDO MEJOR CALIDAD DE VIDA, SEGÚN RANKING 2025

Estadísticamente, existe un gran número de personas que emigra a otro país en busca de mejores oportunidades, y encuentra en Sudamérica a la extensión perfecta para establecerse habiendo tomado en cuenta precios de hospedaje, alimentación, costo de productos, entre otras variables que en conjunto buscan generar estabilidad económica como la ofrecida por parte de este territorio.

Según el Índice de Calidad de Vida 2025, y que elabora Numbeo como portal especializado, Uruguay es la nación de América del Sur que con una puntuación ascendente a los 139,8, hoy termina superando a Rusia y China debido a precisamente indicadores donde el costo de supervivencia resulta muy bajo, y su capital destaca figurando entre las más seguras de la propia región.

Valorando estabilidad tanto social como económica e incluso política, hoy dicho país sudamericano que gobierna Yamandú Orsi hasta el 2030, llama la atención evidenciando mejoras en diversos ámbitos, y asimismo priorizando la educación brindada a los más jóvenes, atención médica prioritaria, y una igualdad alcanzada para favorecer a quienes lo necesitan de manera urgente, aunque sin dejar de ser integralmente costoso.

EL RANKING 2025 DE NUMBEO Y BASADO EN EL ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA DONDE URUGUAY LIDERA A NIVEL SUDAMERICANO

Uruguay, 139,8 puntos

Ecuador, 128,5 puntos

Argentina, 119,6 puntos

Brasil, 117,9 puntos

Colombia, 108,8 puntos

Chile, 107,3 puntos

Perú, 86,0 puntos

Venezuela, 76,7 puntos

LA CIUDAD PERUANA QUE FIGURA EN RANKING INTERNACIONAL Y SORPRENDE POR TAMBIÉN OFRECER UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

La consideración de varias urbes sudamericanas a través de clasificación anual elaborada por Economist Intelligence Unit (EIU), viene generando repercusión sobre territorio nacional, y más puntualmente medios de prensa, luego que el Global Liveability Index 2025 evidenciara información referente a los avances, aunque también cosas mejorables, entorno a la educación, salud e infraestructura.

Con respecto al informe publicado, resulta importante destacar que el puntaje promedio del Índice de Habitabilidad Global se mantiene en 76.1 sobre 100, y la evaluación de 173 ciudades a nivel mundial incluye a la ciudad peruana de Lima ocupando el puesto 99.

A través de 30 indicadores categorizados en “estabilidad, salud, cultura y medio ambiente, educación e infraestructura”, dicha capital sudamericana hoy figura incluida dentro del prestigioso Global Liveability Index 2025, sumando puntuación ascendente a los 59,3 que lo colocan por detrás de otras importantes urbes de la región como lo son Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay), y Santiago de Chile.

Lima ocupa el puesto 99 de 173 ciudades del mundo evaluadas mediante el Índice de Habitabilidad que elabora Economist Intelligence Unit entorno a las condiciones de vida ofrecidas hacia el 2025. (Fuente: iStock) / FrankvandenBergh

En relación a Lima como una de las ciudades más pobladas de América del Sur, hoy recordamos que asimismo ocupa el segundo lugar acogiendo a la metrópoli con mayor extensión mundial que fue construida sobre tierras áridas.

El desierto es una ecorregión muy frecuente en la superficie terrestre que se caracteriza por sus bajísimas precipitaciones y la escasa presencia de fauna y flora, y donde la capital del Perú terminó creciendo demográfica, urbanística e industrialmente hasta erigirse como la emergente urbe que hoy atrae a inversores internacionales.

Hoy Lima solo es superada en cuanto a extensión sobre tierras áridas se refiere, por El Cairo, la africana ciudad de Egipto ubicada en el río Nilo con más de 10 millones de habitantes, y en tercer, cuarto y quinto lugar, por Las Vegas (Estados Unidos), Alice Springs (Australia), y Dubái (Emiratos Árabes Unidos), respectivamente.

A propósito de la segunda ciudad más grande del mundo construida encima de un desierto, recordemos que Lima fue fundada el 18 de enero de 1535, es la única metrópoli sudamericana situada frente al mar, y alberga a San Juan de Lurigancho como el distrito más poblado.