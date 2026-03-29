Por Luis Carlo Merino

La educación superior en América Latina hoy cuenta con grandes exponentes, y a la vez reconocidas instituciones que incluso a nivel global, terminan liderando diversas clasificaciones internacionales. Al respecto, hoy vamos a referirnos a nuevo ranking cuya edición 2026 incluye 55 materias específicas distribuidas en cinco amplias áreas temáticas, y ahora llama la atención destacando a 5 carreras de universidades peruanas entre las 100 mejores.

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