La educación superior en América Latina hoy cuenta con grandes exponentes, y a la vez reconocidas instituciones que incluso a nivel global, terminan liderando diversas clasificaciones internacionales. Al respecto, hoy vamos a referirnos a nuevo ranking cuya edición 2026 incluye 55 materias específicas distribuidas en cinco amplias áreas temáticas, y ahora llama la atención destacando a 5 carreras de universidades peruanas entre las 100 mejores.

LAS 5 CARRERAS DE UNIVERSIDADES PERUANAS QUE FIGURAN ENTRE LAS 100 MEJORES DEL MUNDO, SEGÚN RANKING 2026

Nuevamente el Perú sobresale en cuanto a formación y liderazgo académico se refiere, y así llamando la atención tras darse a conocer el ranking por disciplinas que elabora la firma británica Quacquarelli Symonds (QS) anualmente.

El más reciente informe compartido al respecto, hoy sitúa a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en primer lugar a nivel nacional, y “en 21 de las 55 áreas temáticas evaluadas”.

Así lo reporta la propia institución de educación superior, dando a conocer así que las siguientes carreras figuran hacia el 2026 entre las 100 mejores a nivel global:

Historia y Estudios de Desarrollo (Rango 51–100)

Derecho (Puesto 91)

Lenguas Modernas (Puesto 96)

Arqueología y Política Social y Administración (Rango 101–150)

Antropología (Rango 101–200)

“El Ranking QS by Subject evalúa el desempeño universitario por áreas temáticas y considera indicadores vinculados con la reputación académica, la reputación entre empleadores, el impacto de la investigación y la fortaleza de la producción investigadora”, remarca también la PUCP a través de nota mediante la cual revela asimismo que a nivel latinoamericano, 10 de sus disciplinas se ubican dentro del top 10 de la misma clasificación mundial publicada a fines del mes de marzo 2026.

Cabe resaltar, que también la carrera de Estomatología/Odontología ofrecida por parte de la Científica del Sur, hoy figura entre las 100 mejores del mundo, según dicha firma británica, y convirtiéndose así en la primera universidad del Perú que alcanza tamaño reconocimiento.

¿LA PUCP TAMBIÉN FIGURA DENTRO DEL TOP 20 CONFORMADO POR LAS MEJORES UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS? ESTO REVELA EL QS 2026

Con miras al presente 2026, una nueva clasificación internacional publicada a fines del 2025, revela listado donde figuran las mejores instituciones de educación superior de América Latina, y una de ellas resaltando como la única peruana en Top 20.

De acuerdo a la información compartida por parte de QS, y entorno a Ranking Mundial de Universidades, la PUCP hoy domina la escena local ocupando puesto 15 de 492 evaluadas a nivel regional, y esto gracias a los 84.4 de puntaje que les resulta histórico como registro.

“Este resultado refleja no solo la posición en la tabla general, sino la consistencia en indicadores estructurales y de reputación que valoran académicos y empleadores”, refiere la propia universidad peruana cuyo liderazgo trasciende anualmente, y le permite superar con creces los siguientes 8 indicadores medidos por parte de dicha firma británica:

Reputación académica

Reputación entre empleadores

Red internacional de investigación

Ratio profesores-estudiantes

Profesores con doctorado

Impacto web

Citas por articulo

Artículos por académico

Resulta importante destacar, que el Ranking QS Latinoamérica & Caribe 2026 se hizo público a inicios de octubre 2025, y la PUCP conformando grupo ascendente a las 492 universidades de 26 países considerados para la evaluación basada en hasta 8 indicadores que terminan posicionándola en el top 3%.

LAS 20 MEJORES UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS, SEGÚN EL RANKING QS 2026

1- Pontificia Universidad Católica de Chile (UC)

- Puntuación general 100

2- Universidad de Sao Paulo (Brasil)

- Puntuación general 99

3- Universidad Estadual de Campinas (Unicamp), Brasil

- Puntuación general 98.2

4- Tecnológico de Monterrey (México)

- Puntuación general 95.4

5- Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil)

- Puntuación general 93.6

6- UNESP (Brasil)

- Puntuación general 92.5

7- Universidad de Chile

- Puntuación general 92.5

8- Universidad de los Andes (Colombia)

- Puntuación general 91.3

9- Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

- Puntuación general 90.2

10- Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina

- Puntuación general 87.5

11- Universidad de Concepción (Chile)

- Puntuación general 87.1

12- Universidad Nacional de Colombia

- Puntuación general 86.7

13- Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (Brasil)

- Puntuación general 85.8

14- Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), Brasil

- Puntuación general 84.7

15- PUCP (Perú)

- Puntuación general 84.4

16- Universidad Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Brasil

- Puntuación general 82.6

17- Universidad de Santiago de Chile (USACH)

- Puntuación general 81.4

18- Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

- Puntuación general 81.3

19- Universidad de Costa Rica

- Puntuación general 80

20- Universidad de Antioquia (Colombia)

- Puntuación general 78.9