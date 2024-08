Gabriela Kimberly García León o conocida como Kimberly García, bicampeona mundial, participó el pasado 1 de agosto en marcha atlética en los Juegos Olímpicos París 2024. La deportista peruana llegaba como una de las favoritas, pero debido a problemas de salud la marchista nacional no pudo obtener una de las ansiadas medallas. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO KIMBERLY GARCÍA SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN PARÍS 2024?

Este jueves 1 de agosto, Kimberly García participó en la marcha atlética en París 2024 logrando quedarse en el puesto 16. Sin embargo, la deportista de 30 años manifestó su tristeza al ‘Team Perú’ por no haber traído alguna medalla al país ya que previamente se había preparado arduamente para lograr el objetivo, pero a causa de problemas en el estómago, evitó que llegue al podio.

“Voy a ser totalmente sincera. Fue un día bastante duro para mí. Tenía unas expectativas bastantes altas y reales. Estaba en la mejor forma deportiva de toda mi vida. Estaba muy bien física y psicológicamente, pero hay ciertas cosas que uno no puede controlar y se le escapa de las manos. Hoy fue el caso en el que no me sentí muy bien. Trataba de buscar buenas sensaciones durante la competencia, pero nunca las encontré. Tuve problemas del estómago y no pude hacer nada lastimosamente”, explicó al inició.

“Pensé que hoy iba a ser un día muy bueno para mí porque tenía los ánimos, estaba muy motivada de poder hacer muy bien las cosas. Venía preparándome muy duro para esto. Bueno, las cosas suceden por algo. Ahora, estamos conversando para analizar ciertas cosas que ocurrieron en la competencia y entrar con mucha más fuerza para el 7 de agosto, fecha en la que tenemos el relevo mixto con mi compañero César (Rodríguez)”, añadió.

¿QUIÉNES SON LOS ATLETAS QUE SIGUEN EN PARÍS 2024?

Kimberly García | atletismo – marcha atlética

Evelyn Inga | atletismo – marcha atlética

Mary Luz Andía | atletismo – marcha atlética

César Rodríguez | atletismo – marcha atlética

Cristhian Pacheco | atletismo – maratón

Gladys Tejeda | atletismo – maratón

Thalía Valdivia | atletismo – maratón

Luz Mery Rojas | atletismo – maratón

Stefano Peschiera | vela – Ilca 7

Florencia Chiarella | vela – Ilca 6

María Belén Bazo | vela – iQFOiL

Alonso Correa | surf - shortboard

Nicolás Pacheco | tiro – skeet

Daniella Borda | tiro – skeet

María Bramont-Arias | natación – aguas abiertas 10 km

Mckenna De Bever | natación – 100 m espalda y 200 m combinado.

¿CUÁNTO DINERO RECIBIRÁN LOS ATLETAS PERUANOS POR TRAER UNA MEDALLA EN PARÍS 2024?

Hace algunas semanas, Dina Boluarte recibió a una parte de la delegación peruana que nos representará en París 2024. Alonso Correa y Sol Aguirre de surf e Inés Castillo de bádminton y otras autoridades estuvieron presentes en una ceremonia de despedida que se realizó en el salón dorado de Palacio de Gobierno.

Asimismo, la mandataria hizo un importante anuncio, pues que los deportistas peruanos clasificados a los Juegos Olímpicos que ganen la medalla de oro recibirán 60 mil dólares de premio, mientras que los que alcancen una medalla de plata ganarán 50 mil dólares y 40 mil dólares para los atletas nacionales que obtengan el galardón de bronce. Aunque, eso no es todo, ya que los entrenadores se llevarán 18 mil dólares de premio.

“Gracias a los atletas por haber clasificado directamente y sin invitaciones a los Juegos Olímpicos París 2024. Gracias deportistas por ser ejemplo de coraje y sacrificio. Hoy la patria celebra su participación en esta justa olímpica porque sabemos que dejarán en alto al país en cada competencia y ahí estaremos nosotros a su lado para alentarlos”, expresó el presidente del COP, Renzo Manyari.