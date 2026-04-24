Por Redacción EC

A lo largo de los años, el ser humano ha ido experimentando una serie de dolores debido a las enfermedades que han ido apareciendo. Entre las principales categorías se encuentra el dolor físico, el más evidente, vinculado al cuerpo y asociado a golpes, lesiones, males o molestias internas. Asimismo, se identifica el dolor emocional, que surge a partir de experiencias como la tristeza, la pérdida, el rechazo o el estrés, y que puede afectar el estado de ánimo y la salud mental. En tanto, el dolor psicológico está relacionado con procesos mentales más complejos, como la ansiedad, la depresión o los conflictos internos. En ese contexto, a través de una destacada investigación, establecieron un listado sin orden de importancia con las molestias más fuertes que padece el cuerpo humano en el mundo. De esta manera, el informe ha generado una serie de reacciones entre los internautas, quienes han mostrado su asombro. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.