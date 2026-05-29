El catálogo de Netflix vuelve a sacudirse con una propuesta que llegó sin grandes campañas publicitarias, pero que ya domina la conversación mundial. Los fanáticos que quedaron con un vacío tras el cierre de la etapa dorada de ‘Stranger Things’ finalmente tienen un nuevo refugio, ya que los creadores de dicha serie, los hermanos Duffer, regresan como productores de una historia que ha logrado escalar rápidamente hasta el ansiado top 1 global. Mezclando el suspenso, el drama y el terror dentro de una misteriosa comunidad en medio del desierto, esta producción demuestra que el suspenso sobrenatural y los personajes entrañables siguen siendo la fórmula perfecta para cautivar a la audiencia. Descubre cuál es esta fascinante serie, de qué trata y los motivos por los que está arrasando en las pantallas de todo el mundo.

¿CUÁL ES LA SERIE QUE ESTÁ ROMPIENDO RÉCORDS?

La ficción que ha paralizado a los amantes del streaming se llama ‘The Boroughs’. Se estrenó el pasado 21 de mayo y su impacto fue tan rápido que le arrebató la corona mundial a la segunda temporada de la exitosa producción española ‘Berlín’.

Este proyecto cuenta con el gran respaldo de los hermanos Duffer (las famosas mentes detrás de ‘Stranger Things’) en el rol de productores, mientras que la creación y el desarrollo de la idea original corrieron a cargo de Jeffrey Addiss y Will Matthews, según recoge la plataforma InStyle.

¿DE QUÉ TRATA EXACTAMENTE ESTA MISTERIOSA HISTORIA?

La trama principal nos lleva a una apartada y lujosa comunidad para jubilados, construida como un oasis artificial en los áridos paisajes de Nuevo México. A este aparente paraíso llega Sam, un ingeniero retirado con muy mal carácter que solo busca estar solo y tranquilo. Sin embargo, su plan se arruina rápidamente cuando descubre que en el lugar habita una entidad aterradora de origen desconocido. Ante esta amenaza mortal, Sam y un peculiar grupo de vecinos ancianos tendrán que unir fuerzas para sobrevivir y proteger el tesoro más grande que poseen en esta etapa de la vida: su tiempo.

Esta serie tiene una sola temporada disponible, la cual está compuesta por un total de 8 episodios de aproximadamente 50 minutos cada uno, aunque el éxito y la historia dejan la puerta abierta para una continuación.

¿QUIÉNES PROTAGONIZAN LA TRAMA?

El carismático grupo de inadaptados está interpretado por un elenco de actores muy reconocidos. A la cabeza se encuentra Alfred Molina, dando vida al gruñón Sam, junto a la talentosa Geena Davis en el papel de Renee. A ellos se les suman grandes figuras de la actuación como Alfre Woodard, Denis O’Hare, Clarke Peters y Bill Pullman.

Clarke Peters como Art, Alfre Woodard como Judy, Alfred Molina como Sam Cooper, Denis O'Hare como Wally y Geena Davis como Renee en la serie de ciencia ficción "The Boroughs: Jubilación rebelde" (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ SE HA CONVERTIDO EN UNA OPCIÓN IMPERDIBLE?

Existen varios puntos fuertes que hacen de este título la opción perfecta para engancharse frente al televisor:

Fusión de géneros: Logra un equilibrio perfecto, pasando del terror y la tensión del thriller, a momentos muy emotivos e incluso toques de comedia ligera.

Logra un equilibrio perfecto, pasando del terror y la tensión del thriller, a momentos muy emotivos e incluso toques de comedia ligera. Mensaje profundo: Más allá de los sustos, la historia nos invita a reflexionar sobre la vejez, el sentimiento de soledad y la forma en la que aprovechamos cada uno de nuestros días.

Más allá de los sustos, la historia nos invita a reflexionar sobre la vejez, el sentimiento de soledad y la forma en la que aprovechamos cada uno de nuestros días. Un ritmo atrapante: Aunque se toma los primeros minutos para presentar el entorno, una vez que el misterio se desata, la trama se vuelve una montaña rusa de la que es difícil bajarse.

Aunque se toma los primeros minutos para presentar el entorno, una vez que el misterio se desata, la trama se vuelve una montaña rusa de la que es difícil bajarse. Música de primera: Las escenas ganan muchísima fuerza gracias a una banda sonora espectacular que incluye clásicos de leyendas como Santana, Bruce Springsteen y Johnny Cash.