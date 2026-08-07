Aunque a simple vista podrían confundirse con hormigas, estas criaturas guardan en realidad mayor parentesco con las cucarachas. Algunas especies son capaces de erigir auténticas fortalezas a la manera de las abejas, con montículos que llegan a alcanzar los 8 metros de altura y que incorporan sofisticados sistemas de ventilación, capaces de mantener una temperatura interna estable sin importar cuán intenso sea el calor exterior. Su forma de comunicación también resulta singular: en lugar de recurrir a sonidos como lo hacen los humanos, golpean la cabeza o el abdomen contra las paredes del nido para dar la voz de alarma ante cualquier amenaza. Dentro de la colonia, las obreras no conocen el descanso: construyen y reparan túneles sin pausa, alimentan al resto y salen constantemente en busca de comida. Mientras tanto, la reina, según la especie, puede llegar a poner miles de huevos por día, un ritmo que permite que la colonia se expanda a una velocidad asombrosa.

¿De qué animal se trata que también contribuye al medio ambiente al descomponer los árboles muertos?

Las termitas se ubican entre los insectos más asombrosos del reino animal, gracias a una capacidad reproductiva fuera de serie y una organización social de gran complejidad. Si bien suelen ganarse la fama por los estragos que provocan en estructuras de madera, la investigación científica ha ido descubriendo rasgos que las convierten en un verdadero prodigio biológico, muy alejado de la imagen de simple plaga con la que suelen asociarse. Asimismo, uno de los datos que más sorprende tiene que ver con el vertiginoso ritmo reproductivo de algunas especies: sus reinas son capaces de poner un huevo cada tres segundos y pueden vivir durante décadas, sosteniendo así poblaciones que llegan a los millones de individuos. Además, esta combinación de longevidad y fertilidad explica, en gran medida, el notable éxito evolutivo que estos insectos han logrado en buena parte del planeta.

Conoce las razones por las cuales las reinas de las termitas pueden producir tantos huevos en su colonia

En las especies de mayor tamaño, las reinas pueden alcanzar hasta 11 centímetros de longitud, una dimensión que contrasta con el resto de la colonia y que refleja su rol central dentro del termitero. Una vez instaladas en su cámara, quedan resguardadas de cualquier amenaza externa, dedicadas por completo a una única tarea: asegurar la supervivencia y expansión de la colonia mediante una reproducción ininterrumpida. Su capacidad reproductiva resulta difícil de imaginar: llegan a poner un huevo cada tres segundos, lo que se traduce en más de 30.000 huevos diarios. Sostenido a lo largo de una vida que puede extenderse entre 30 y 50 años, este ritmo le permite a una sola reina generar cientos de millones de descendientes, un aporte que explica por qué algunas colonias de termitas terminan reuniendo a varios millones de integrantes.

¿En qué lugar del mundo no se pueden encontrar a las termitas en colonias gigantes que sirven de investigación?

Las termitas han logrado colonizar prácticamente todos los rincones del planeta, siendo la Antártida el único continente donde no han conseguido establecerse. A esta capacidad de adaptación se suma una diversidad sorprendente: los científicos han catalogado más de 3.000 especies distintas, cada una con sus propias particularidades a la hora de organizarse, alimentarse y construir sus nidos. Sin embargo, el éxito de estos insectos no recae únicamente en la reina, sino en un sofisticado sistema de castas. Dentro de cada colonia conviven obreras, soldados, el rey y la reina, cada uno con una función claramente definida: mientras unos se ocupan del mantenimiento del termitero, otros se dedican a la defensa, al cuidado de las crías o a la reproducción, un engranaje colectivo que garantiza la supervivencia de toda la comunidad.

¿Cómo se organizan las termitas en sus colonias para sobrevivir en conjuntos y pertenecer al ecosistema?

Dentro de la jerarquía del termitero, cada integrante cumple un rol que resulta indispensable para la vida en comunidad. La reina concentra la función reproductiva, capaz de vivir más de 20 años en algunas especies, mientras que a su lado permanece el rey durante toda su existencia, una fidelidad de por vida que resulta poco frecuente entre los insectos y que distingue a las termitas de otras especies sociales. El resto de la colonia se organiza en torno a dos grandes grupos de trabajo: las obreras, encargadas de levantar y mantener el nido, salir en busca de alimento y ocuparse del cuidado de las crías, y los soldados, cuya misión consiste en defender a la comunidad de posibles depredadores, en particular de las hormigas, uno de sus principales enemigos naturales.

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