Conectar Europa y Asia mediante una extensa ruta ferroviaria se ha convertido en uno de los grandes desafíos para el transporte internacional. Una travesía que comienza en Portugal y llega hasta Singapur permite recorrer miles de kilómetros, atravesar diferentes fronteras y conocer ciudades pertenecientes a dos continentes en un solo itinerario. El recorrido, considerado el más largo del mundo para pasajeros, destaca no solo por su enorme distancia, sino también por la cantidad de países involucrados, los cambios de tren y los trámites migratorios que deben afrontar quienes deciden emprender esta singular aventura. A ello se suma la diversidad de climas, horarios, paisajes y culturas que aparecen durante el trayecto, convirtiendo el viaje en una experiencia que puede prolongarse durante varias semanas.

Un recorrido ferroviario que atraviesa dos continentes

La ruta ferroviaria alcanza aproximadamente los 18.755 kilómetros y puede extenderse hasta por 21 días, dependiendo de las conexiones y los tiempos necesarios para realizar los diferentes trasbordos. El trayecto tiene como punto de partida Lagos, en Portugal, y continúa hacia distintos destinos de Europa y Asia hasta llegar a Singapur.

A lo largo del recorrido se atraviesan 13 países, entre ellos Portugal, Francia, Rusia, China, Laos, Tailandia, Malasia y Singapur. Entre las principales ciudades contempladas dentro de la ruta aparecen Lisboa, París, Moscú, Pekín, Bangkok y Kuala Lumpur, lo que permite apreciar una gran variedad de escenarios urbanos y naturales.

Viajar miles de kilómetros tiene sus propias dificultades

La magnitud de esta travesía también implica una serie de desafíos para los pasajeros. Debido a la cantidad de fronteras que deben cruzarse, los viajeros pueden necesitar al menos siete visados, además de cumplir con los respectivos controles migratorios establecidos por cada país.

Otro aspecto que hace particular a esta experiencia son las diferencias horarias y la coordinación entre los distintos servicios ferroviarios. No todos los trenes tienen conexiones inmediatas, por lo que en determinados puntos es necesario esperar y realizar cambios antes de continuar hacia el siguiente destino.

¿Cuánto cuesta realizar esta extensa travesía?

Además de disponer del tiempo necesario, quienes quieran completar el recorrido deben considerar los gastos asociados a los diferentes tramos. De acuerdo con las estimaciones disponibles, el costo acumulado podría alcanzar aproximadamente los 1.200 euros, tomando en cuenta los boletos ferroviarios y algunas conexiones adicionales.

La extensa ruta permite conocer una sucesión de culturas y paisajes que cambian conforme el tren avanza desde Europa hacia Asia. Sin embargo, no se trata de un único servicio ferroviario que recorra los 18.755 kilómetros de principio a fin, sino de una combinación de distintos trenes y conexiones que hacen posible completar la travesía.

Rogfast, el ambicioso túnel que se construye en Noruega

Mientras este recorrido ferroviario destaca por la distancia que permite cubrir, otro proyecto internacional llama la atención por su enorme complejidad. Se trata del E39 Rogfast, una megaobra impulsada por la Administración de Carreteras Públicas de Noruega que contempla la construcción de un túnel submarino de aproximadamente 26,7 kilómetros de longitud.

La infraestructura se desarrolla en el suroeste de Noruega y alcanzará una profundidad máxima cercana a los 392 metros. Su objetivo es facilitar el desplazamiento por la costa oeste del país y reducir la dependencia de los cruces en ferry, especialmente durante los periodos en los que las condiciones meteorológicas dificultan el transporte marítimo.

Uno de los elementos que distingue al proyecto es que será un túnel submarino de carretera con cuatro carriles. Para hacerlo realidad, los equipos trabajan mediante excavaciones en roca situadas bajo el lecho marino, una operación que requiere maquinaria especializada, planificación y estrictas medidas de seguridad.

Los trabajos comenzaron en 2018, aunque el desarrollo de la infraestructura sufrió retrasos, entre otros factores, durante el periodo de la pandemia. Actualmente, la previsión apunta a que Rogfast pueda quedar terminado alrededor de 2033. Una vez culminado, se espera que esta conexión tenga efectos sobre los desplazamientos, la actividad económica y el turismo de la zona, mientras que el uso de la nueva vía tendría un costo estimado cercano a los 30 dólares.