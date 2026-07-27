Emprender suele asociarse con tener una buena idea, conseguir financiamiento o encontrar un mercado atractivo. Sin embargo, Cristian Arens sostiene que el primer negocio que debe construirse es la propia mentalidad.

Todas las personas operan bajo paradigmas formados por la educación, la familia y las experiencias de vida, los cuales influyen en la forma de asumir riesgos, afrontar los fracasos y aprovechar las oportunidades. Estas son cuatro creencias que, según el autor, pueden estar frenando el crecimiento de muchos negocios:

“Mi emprendimiento depende de las circunstancias y los mercados”

Es común atribuir el éxito o fracaso de un negocio únicamente a factores externos como la economía, el gobierno, la competencia o la falta de oportunidades. Aunque el contexto influye, los emprendedores que logran crecer se enfocan en aquello que sí pueden controlar: aprender nuevas habilidades, adaptarse al mercado y reinventar constantemente su propuesta de valor. En lugar de esperar el momento ideal para emprender, recomienda preguntarse qué conocimientos o capacidades hacen falta para que el negocio siga siendo competitivo en cualquier escenario. Si el producto o servicio es bueno, el mercado reacciona.

“Fracasar significa que no sirvo para emprender”

Muchos proyectos se abandonan después del primer error porque el fracaso suele interpretarse como una señal de incapacidad. Cada intento fallido aporta información que permite construir un negocio más sólido. Un producto que no tuvo ventas, una inversión equivocada o una estrategia comercial que no funcionó no deberían verse como el final del camino, sino como parte del aprendizaje para encontrar más valor. Para Arens, los emprendedores que perseveran y corrigen tienen muchas más probabilidades de alcanzar el éxito que aquellos que dejan de intentarlo después del primer tropiezo.

“Los grandes cambios ocurren ocurren por contactos o un golpe de suerte”

Las historias de empresas que crecen rápidamente pueden generar la falsa idea de que el éxito empresarial aparece de la noche a la mañana. Sin embargo, la mayoría de negocios se construyen gracias a pequeñas acciones repetidas durante años. Atender bien a cada cliente, mejorar constantemente el producto, vender todos los días o generar contenido de forma consistente son hábitos que, acumulados en el tiempo, terminan marcando la diferencia. La riqueza y el crecimiento empresarial no suelen ser consecuencia de un solo gran acierto, sino de cientos de decisiones correctas tomadas con disciplina.

“Primero necesito sentirme listo para emprender”

Esperar el momento perfecto es una de las razones más frecuentes por las que muchas ideas nunca llegan a convertirse en negocios. Arens sostiene que la confianza no aparece antes de emprender, sino después de actuar. Por ello, destaca la importancia de la visualización de objetivos, la autosugestión y, sobre todo, de rodearse de personas que ya hayan recorrido ese camino. Compartir experiencias con otros emprendedores permite ampliar la perspectiva y demostrar que el crecimiento no depende de sentirse completamente preparado, sino de empezar. Como resume el autor: “El mejor momento es ahora; el momento perfecto nunca llegará”.

Cristian Arens presentará Programa tu riqueza este 2 de agosto, a las 6:30 p. m., en la Feria Internacional del Libro de Lima, en el Jockey Plaza. En esta quinta publicación, el empresario y educador financiero explora cómo la mentalidad puede convertirse en el principal activo, o en el mayor obstáculo, para emprender, generar riqueza y construir un patrimonio sostenible.

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