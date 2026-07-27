Todas las personas operan bajo paradigmas formados por la educación, la familia y las experiencias de vida, los cuales influyen en la forma de asumir riesgos, afrontar los fracasos y aprovechar las oportunidades. (Foto: Freepik)
Todas las personas operan bajo paradigmas formados por la educación, la familia y las experiencias de vida, los cuales influyen en la forma de asumir riesgos, afrontar los fracasos y aprovechar las oportunidades. (Foto: Freepik)
Por Redacción EC

Emprender suele asociarse con tener una buena idea, conseguir financiamiento o encontrar un mercado atractivo. Sin embargo, Cristian Arens sostiene que el primer negocio que debe construirse es la propia mentalidad.

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