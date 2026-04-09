Las economías del mundo ciertamente determinan el poder adquisitivo que puede alcanzar un ciudadano en cuanto a oportunidades laborales se refiere, y sobre todo ese sueldo capaz de brindarte la calidad de vida deseada para tu propia familia. Al respecto, Latinoamérica como región que afronta diversas problemáticas, hoy forma parte de análisis especializados cuya información brindada trasciende exponiendo incremento salarial en algunos países, y siendo 3 de manera puntual donde hasta puede llegar a generar ingresos ascendentes a los 600 dólares. Te contamos los detalles a continuación, y a cuáles gobiernos nos referimos cuando se habla de buenos salarios a lo largo y ancho de América Latina.

ESTOS SON LOS 3 PAÍSES DE AMÉRICA LATINA DONDE PUEDES LLEGAR A GANAR MÁS DE 600 DÓLARES MENSUALES

Un nuevo año ha arrancado con el 2026, y el tema a debatir se sigue centrando en las medidas gubernamentales que oficialicen un incremento salarial cuyo beneficio está dirigido a millones de trabajadores, y hoy, por ejemplo, llama la atención debido a los incluso más de 600 dólares que puedes llegar a ganar si laboras en 3 países de América Latina.

Según ranking elaborado y actualizado por parte de Bloomberg haciendo un recuento de las remuneraciones fijadas en 17 territorios latinoamericanos, la nación que preside Rodrigo Chaves, es decir, Costa Rica, ocupa la primera colocación debido a aumento mediante el cual ahora el empleado puede terminar ganando hasta casi $800, siendo seguido muy de cerca por la Uruguay de Yamandú Orsi, y Panamá a cargo de José Raúl Mulino gubernamentalmente.

Cabe resaltar, que asimismo, y considerando Top 10 de dicha clasificación anual, varios son los países sudamericanos donde el trabajador promedio tiene la chance de gozar de buenos salarios, y entre los cuales figuran Ecuador, Colombia, y Paraguay bordeando los 3 mil guaraníes mensuales.

RANKING 2026 DE LOS SALARIOS MÁS ALTOS DE AMÉRICA LATINA

Costa Rica / 373.092,30 colones (751 dólares)

Uruguay / 25,383 pesos (648 dólares)

Panamá / 636.80 dólares

Guatemala / Entre 3,659 y 4,252 quetzales (477 a 554 dólares)

México / 9,582 pesos (533 dólares)

Honduras / 13,985 lempiras (530 dólares)

Ecuador / 482 dólares

República Dominicana / Entre 16.993 y 29.988 (269 a 475 dólares)

Colombia / 1,746.882 pesos (446 dólares)

Paraguay / 2,899.048 guaraníes (428 dólares)

Es así como Costa Rica termina liderando dicho ranking 2026 ofreciéndole a sus trabajadores un salario mínimo más alto que el resto, y por encima del promedio, mientras representando a Sudamérica, Uruguay se acerca a esos 751 dólares mensuales, y otro país de América Central, en este caso Panamá, completa podio gracias a un gobierno cuyo sueldo establecido asciende a los $640.