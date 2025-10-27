Es bien sabido que, el agua es considerada un recurso de suma importancia en el mundo, ya que este líquido elemento es esencial para realizar diversas actividades en nuestra vida diaria. Además, el cambio climático que se ha intensificado en los últimos años mantiene en alerta a muchas naciones debido a las graves consecuencias que podría generar. Sin embargo, en cuanto a Sudamérica destaca por contar con una de las reservas subterráneas de agua más grande de la Tierra, donde lo comparte con cuatro países. Es así que, esta fuente subterránea es indispensable para sostener la actividad agrícola, garantizar la disponibilidad del agua y conservar los ecosistemas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ PAÍSES DE AMÉRICA LATINA TIENEN LA MAYOR RESERVA DE AGUA EN EL MUNDO?

Según una investigación de Geophysical Research Letters, la tercera reserva de agua subterránea más grande del mundo es el Acuífero Guaraní que se encuentra ubicado en la región centro-oeste de Sudamérica y compartido por cuatro países: Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Este gran recurso hídrico cuenta con una superficie de 1.194.000 kilómetros cuadrados, una profundidad que excede los 1.500 metros y abarca 30.000 kilómetros cúbicos de agua.

Asimismo, el Acuífero Guaraní garantiza el acceso al agua potable para millones de ciudadanos, así como es muy importante para la agricultura, la industria y la conservación de ecosistemas en la zona. Dicha reservas de agua dulce pasa por la provincia de Santa Fe, en Argentina, hasta Brasilia, capital de Brasil y en la mitad oriental de Paraguay y la mitad occidental de Uruguay. Es importante mencionar que esta reserva es superado por los glaciares y el acuífero de Ogallala, situado en Norteamérica.

