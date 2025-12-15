En el mundo laboral, distintos factores influyen en el desenvolvimiento y desempeño de los colaboradores, algunos con mayor impacto que otros. Entre estos destaca la “confianza”, según Great Place to Work, la confianza es el principal activo de todo gran lugar para trabajar.

Pero la confianza no se construye de un día para otro, sino que se trata de un elemento que –muchas veces– requiere de un largo proceso, y en el que una adecuada comunicación interna juega un papel fundamental. “Las organizaciones que priorizan la comunicación interna están mejor preparadas para adaptarse a los desafíos de su entorno y para construir equipos sólidos, cohesionados y comprometidos”, afirma Zaida García, directora de Gestión Humana de Holcim Perú.

Para la ejecutiva, la escucha activa se potencia a través de cinco prácticas esenciales que pueden implementarse en cualquier organización el día de hoy:

Crear espacios seguros para conversar: Los colaboradores necesitan sentir que pueden expresar inquietudes o ideas sin temor. Reuniones breves, espacios abiertos o buzones de consulta ayudan a que las conversaciones fluyan.

Hacer preguntas que inviten a participar: Preguntar “¿cómo lo ves?”, “¿qué mejorarías?” o “¿qué necesitas?” abre la puerta a opiniones más sinceras y detecta puntos de mejora rápido.

Escuchar sin interrumpir: Dar tiempo para que las personas desarrollen sus ideas genera respeto y confianza. Es clave evitar prejuzgar o responder de inmediato.

Responder con claridad: La escucha activa no termina en oír, también implica explicar decisiones, aclarar dudas y cerrar conversaciones con mensajes concretos.

Convertir lo escuchado en acciones: Cuando las sugerencias se transforman en mejoras reales, los equipos lo notan. Esto eleva el compromiso y refuerza la cultura organizacional.

Un ejemplo en acción: “Construyendo Puentes”

En Holcim Perú, este enfoque se materializa a través de “Construyendo Puentes”, una iniciativa que transforma la escucha activa en acciones concretas y conversaciones significativas. Durante el año, la compañía realizó 18 sesiones en distintas plantas del país, reuniendo al CEO, líderes de la organización y líderes internos para impulsar un diálogo cercano, transparente y con propósito.

“Construir puentes es acercarnos, escucharnos y crecer juntos”, afirma Zaida García. El impacto de estas sesiones se refleja en equipos más integrados y un compromiso renovado con la seguridad, la integridad y los valores que sostienen la cultura de Holcim. Iniciativas como esta consolidan la visión de trabajar como un solo equipo, alineado y preparado para seguir construyendo soluciones sostenibles y entornos laborales cada vez más colaborativos.

