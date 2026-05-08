Por Redacción EC

Tomarse una ducha a diario, ya sea por la mañana o por la noche, ha generado una serie de debates durante años entre quienes prefieren iniciar el día con una sensación de energía y quienes optan por relajarse antes de dormir. De hecho, ambas posturas cuentan con defensores que resaltan distintos beneficios según la experiencia personal. Sin embargo, más allá de las preferencias individuales, diversos estudios vinculados al campo de la salud han analizado los efectos de cada hábito en el organismo. La evidencia científica ofrece distintas perspectivas sobre cómo el horario de la ducha puede influir en aspectos como la higiene, la calidad del sueño y el nivel de activación del cuerpo. En ese contexto, una reciente investigación dio a conocer las consecuencias en los adultos mayores de 65 años que se duchan diariamente, además de señalar cuál es la frecuencia más recomendable. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.