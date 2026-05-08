Tomarse una ducha a diario, ya sea por la mañana o por la noche, ha generado una serie de debates durante años entre quienes prefieren iniciar el día con una sensación de energía y quienes optan por relajarse antes de dormir. De hecho, ambas posturas cuentan con defensores que resaltan distintos beneficios según la experiencia personal. Sin embargo, más allá de las preferencias individuales, diversos estudios vinculados al campo de la salud han analizado los efectos de cada hábito en el organismo. La evidencia científica ofrece distintas perspectivas sobre cómo el horario de la ducha puede influir en aspectos como la higiene, la calidad del sueño y el nivel de activación del cuerpo. En ese contexto, una reciente investigación dio a conocer las consecuencias en los adultos mayores de 65 años que se duchan diariamente, además de señalar cuál es la frecuencia más recomendable. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNTAS VECES DEBEN BAÑARSE LOS ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS?

De acuerdo con la dermatóloga Sylvie Meaume, refiere que los adultos mayores de 65 años se deben enjuagar el cuerpo a diario, y solo bañarse haciendo uso de jabón, entre 2 y 3 veces por semana. La sugerencia incluye también poder evitar demasiada frotación para no resecar la piel y evitar acelerar la pérdida de la capa de grasa, priorizando eso sí, una limpieza localizada sobre importantes partes del cuerpo humano como lo son las axilas, genitales y pies.

Asimismo, la OMS establece que una recomendada ducha no debe superar los 5 minutos en general, y con agua tibia, mientras Bupa basado en reconocidos artículos de investigación, termina refiriendo que hacerlo más de una vez al día, puede terminar alterándote la barrera cutánea y eliminar aceites naturales cuyas consecuencias son la sequedad, irritación, descamación, dermatitis, infecciones cutáneas, comezón y enrojecimiento.

A propósito del aseo corporal como tal, también resulta importante mencionar lo que expresa el especialista en el diagnóstico y tratamiento de los problemas de la piel llamado Sergio Alique García, quien brindando declaraciones para el Clarín, manifiesta sobre el baño realizado, que “lo más conveniente es ducharnos de arriba hacia abajo”, ya que de esa forma aseguraremos una limpieza efectiva contribuyendo además con usar de manera eficiente el agua utilizada.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LOS BENEFICIOS DE BEBER AGUA ANTES DE DORMIR?

Según la Clínica Mayo, beber agua durante la noche puede contribuir a mantener una adecuada hidratación y favorecer procesos como la digestión. No obstante, es posible desarrollar nicturia, una condición caracterizada por la necesidad de despertarse para orinar durante la noche, lo que podría afectar el descanso. Por su parte, la National Sleep Foundation señala que ingerir más de 90 mililitros de líquidos justo antes de descansar incrementa la probabilidad de despertarse a altas horas de la madrugada, por lo que recomiendan reducir el consumo general de líquidos entre dos y cuatro horas antes del descanso.

Asimismo, entre los beneficios de ingerir agua que destaca la revista médica The Lancet se encuentran el mantenimiento de una adecuada hidratación, una buena función renal, la regulación de los ciclos de sueño, el favorecimiento de la digestión y la posible reducción del hambre en la noche, lo que evita la ingesta de alimentos antes de acostarse. Por último, desde la Fundación Española del Corazón señalan que cerca del 78 % de las personas no alcanza la ingesta adecuada de agua en el día, lo que puede derivar en problemas digestivos, como el estreñimiento, y afectar la calidad del descanso nocturno, conforme comparte El Universal y El País.