Mientras muchas grandes ciudades continúan enfrentando problemas de tráfico, contaminación y espacios cada vez más dominados por los vehículos, existe una en Europa que apostó hace décadas por un modelo completamente distinto. Allí, caminar es una experiencia cómoda, segura y agradable gracias a calles pensadas para las personas, amplias zonas peatonales y normas que dan prioridad a quienes se desplazan a pie. Además, las bicicletas superan en número a los habitantes y gran parte del centro histórico puede recorrerse sin necesidad de utilizar transporte. Gracias a esta visión urbana, el destino se ha convertido en un referente mundial de calidad de vida. Descubre dónde se encuentra esta ciudad que transformó sus calles para dar prioridad a peatones y ciclistas.

¿CUÁL ES LA CIUDAD CONSIDERADA LA MÁS AMABLE DEL MUNDO PARA CAMINAR?

La ciudad que destaca por su enfoque centrado en el peatón es Copenhague, capital de Dinamarca. Su casco histórico posee dimensiones reducidas que permiten desplazarse fácilmente entre sus principales atractivos sin recorrer largas distancias. Además, la mayoría de sus edificios mantienen alturas moderadas, lo que contribuye a crear espacios más cercanos y cómodos para quienes caminan por sus calles.

Copenhague, Dinamarca. | Foto: Pexels

¿CÓMO COMENZÓ LA TRANSFORMACIÓN DE SUS CALLES?

El cambio tuvo un momento decisivo en 1962, cuando las autoridades cerraron al tránsito vehicular Strøget, una de las vías más importantes de la ciudad. La medida generó dudas entre comerciantes y residentes, quienes temían una caída en la actividad económica. Sin embargo, ocurrió lo contrario: aumentó la cantidad de visitantes y los negocios registraron mejores resultados. El éxito llevó a ampliar progresivamente las zonas libres de autos en los años siguientes.

¿POR QUÉ LOS PEATONES TIENEN TANTA IMPORTANCIA EN ESTA CIUDAD?

La prioridad otorgada a quienes caminan responde a una estrategia urbana desarrollada durante décadas. Inspiradas por estudios sobre comportamiento humano en los espacios públicos, las autoridades promovieron calles más accesibles, plazas amplias y entornos seguros. En varias áreas peatonales los automóviles no pueden circular, mientras que en numerosos cruces los conductores deben detenerse para permitir el paso de las personas.

¿QUÉ PAPEL CUMPLE LA BICICLETA EN LA VIDA DIARIA?

La bicicleta es uno de los principales medios de transporte de los habitantes. Cerca de la mitad de los residentes la utiliza habitualmente para desplazarse y la ciudad cuenta con cientos de kilómetros de infraestructura exclusiva para ciclistas. Este sistema permite una convivencia ordenada entre peatones, bicicletas y vehículos motorizados, reduciendo la congestión y favoreciendo trayectos más sostenibles, de acuerdo con información de la plataforma El Periódico.

Copenhague, Dinamarca. | Foto: Pexels

¿QUÉ LUGARES PUEDEN RECORRERSE A PIE DURANTE UNA VISITA?

Entre los puntos más populares destacan:

La Plaza del Ayuntamiento

La calle peatonal Strøget

El colorido puerto de Nyhavn

El Palacio de Amalienborg

La fortaleza de Kastellet

A estos atractivos se suman mercados gastronómicos, canales históricos y zonas verdes que permiten conocer gran parte de la ciudad caminando. Gracias a sus cortas distancias y a una infraestructura diseñada para las personas, recorrer Copenhague a pie no solo es posible, sino también una de las mejores formas de descubrirla.

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