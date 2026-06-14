Resumen

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Esta es la ciudad más amable del mundo para caminar: el peatón tiene prioridad sobre los autos | Foto: Pexels
Esta es la ciudad más amable del mundo para caminar: el peatón tiene prioridad sobre los autos | Foto: Pexels
Por Redacción EC

Mientras muchas grandes ciudades continúan enfrentando problemas de tráfico, contaminación y espacios cada vez más dominados por los vehículos, existe una en Europa que apostó hace décadas por un modelo completamente distinto. Allí, caminar es una experiencia cómoda, segura y agradable gracias a calles pensadas para las personas, amplias zonas peatonales y normas que dan prioridad a quienes se desplazan a pie. Además, las bicicletas superan en número a los habitantes y gran parte del centro histórico puede recorrerse sin necesidad de utilizar transporte. Gracias a esta visión urbana, el destino se ha convertido en un referente mundial de calidad de vida. Descubre dónde se encuentra esta ciudad que transformó sus calles para dar prioridad a peatones y ciclistas.

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