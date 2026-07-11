Actualmente, muchos viajeros que usualmente visitan ciertos destinos turísticos toman en cuenta factores como, por ejemplo, los lugares ideales para visitar, el presupuesto, la cultura o simplemente el idioma. Así, algunos países se han consolidado como los más populares entre los turistas, que se desplazan periódicamente para disfrutar de su estadía. De hecho, muchas plataformas de viajes han enfatizado que ahora los adultos mayores disfrutan de recorridos con mayor calma, optando por visitar museos, parques, monumentos, entre otros. Por ello, con el objetivo de que los viajes a determinados destinos sean más placenteros, un estudio sobre turismo presentó las mejores ciudades de Europa para que las personas mayores de 65 años puedan disfrutar sin preocupaciones. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ CIUDAD EUROPEA ES PREFERIDA POR LOS ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS?

De acuerdo con la plataforma Viajar, la ciudad de Funchal goza de un clima subtropical con temperaturas agradables durante casi todo el año, lo que se ha convertido entre los preferidos por los turistas mayores de 65 años. Aunque pertenece a Portugal, su ubicación en el océano Atlántico la sitúa más cerca del norte de África que de la Europa continental. En cuanto a su historia, fue descubierta por navegantes portugueses en el siglo XV y se consolidó en el siglo XIX como un exclusivo destino de descanso para la aristocracia europea gracias a su clima, tranquilidad y entorno natural.

#FunchalPortugal #Madeira ♬ original sound - let's travel the world 🌎✈️ @travel.the.world.3 🇵🇹 Funchal, Portugal | The Vibrant Harbor City of Madeira Island #funchal #madeira Funchal is a vibrant coastal city on the island of Madeira, Portugal, known for its dramatic ocean views, lush hillsides, and colorful botanical gardens. Nestled between mountains and the Atlantic Ocean, the city blends historic charm with tropical scenery. Its old town features cobblestone streets, painted doors, lively markets, and traditional architecture, while the waterfront promenade offers stunning sunset views. With its warm climate, rich maritime heritage, and breathtaking island landscapes, Funchal stands as one of Portugal’s most beautiful and unique coastal destinations. Special thanks to @bloglugares for kindly allowing the use of part of the video footage. Don’t forget to visit and follow their account for more beautiful city and travel content from Portugal and beyond. #Funchal

Inclusive, de esa época aún se conservan elegantes edificios y hoteles emblemáticos, como el Reid’s Palace, que continúa siendo uno de los alojamientos más prestigiosos de la isla. Eso no es todo, otra que destaca por su belleza es el Jardín Tropical Monte Palace Madeira, con miles de especies vegetales de todo el mundo, y el Jardín Botánico de Funchal, que alberga más de 2 000 plantas exóticas y ofrece impresionantes vistas de la ciudad y el valle de la Ribeira de João Gomes. Finalmente, el paseo marítimo de Funchal es uno de los mejores lugares para disfrutar de vistas al océano. Este amplio recorrido costero, rodeado de palmeras y vegetación característica del archipiélago, ofrece un escenario ideal para caminar al amanecer o al atardecer.

¿QUÉ AEROPUERTO TIENE EL MAYOR TRÁFICO AÉREO EN EL MUNDO?

De acuerdo con el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI World), compartido por La República, posiciona en el primer lugar al International Hartsfield-Jackson de Atlanta en Estados Unidos como el aeropuerto más transitado del mundo con 106,3 millones de pasajeros en 2025. Esto se debe a su ubicación estratégica y al aumento en el número de viajeros que llegó a 9 800 millones, lo que supone un crecimiento del 3,6 % respecto a 2024 y un 7,3 % por encima de los niveles previos a la pandemia por el Covid-19.

Este reconocimiento no es nuevo para este aeródromo, ya que mantiene un liderazgo en el rubro por alrededor de tres décadas, superando a potencias como el aeropuerto de Shanghái Pudong. “Hemos visto crecimiento en todas las regiones, especialmente por los viajes entre países”, explicó el director general de ACI World, Justin Erbacci. Es importante mencionar que, el segundo lugar lo ocupó Dubái con 95,2 millones de usuarios, seguido por el aeropuerto de Tokio Haneda, que se ubicó en tercer puesto con 91,7 millones.